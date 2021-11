Bitfarms double le taux de hachage à plus de 2 EH/s

Bitfarms (BITF), le mineur canadien de bitcoins, a doublé sa puissance d’extraction au cours des huit derniers mois, a annoncé lundi la société dans un communiqué.

La société a augmenté son hashrate pour dépasser 2 exahash par seconde (EH/s) en même temps que le réseau Bitcoin a augmenté d’environ 12%, ce qui lui permet d’acquérir une plus grande part du hashrate du réseau. Hashrate est une mesure de la quantité totale de puissance de traitement informatique garantissant une crypto-monnaie de preuve de travail. « Alors que nous continuons à exécuter nos plans d’expansion, nous prévoyons de continuer à dépasser la croissance du réseau Bitcoin pour augmenter encore plus la production de bitcoins tout au long de 2022. « , a déclaré Emiliano Grodzki, fondateur et PDG de Bitfarms, dans le communiqué. Bitfarms a déjà reçu et installé 1 500 mineurs S19j Pro en novembre, et possède 2 701 machines d’extraction Bitmain S19j Pro et 400 mineurs MicroBT M30S qui devraient être reçus et installés tout au long de le reste du mois de novembre. Bitfarms a également acheté 48 000 mineurs MicroBT, dont la livraison est prévue en 2022. Le 1er novembre, Bitfarms a annoncé son intention d’augmenter sa capacité d’extraction à plus de 2 EH/s après avoir atteint un taux de hachage record de 1,8 EH. /s en octobre.