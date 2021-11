Bitfarms et Albanesi créent la plus grande ferme minière d’Argentine

La société minière argentine Bitfarms aura une nouvelle ferme minière en Argentine et, selon les gros titres, elle pourrait être la plus grande du pays. Cela sera possible grâce à un partenariat avec le groupe Albanesi, jugé prudent pour le projet.

Selon les informations du portail argentin Infobae, cette association n’est liée à aucun type de subventions. Parce qu’il s’agit d’un contrat privé qui a été conclu avec la société de production d’électricité et l’industrie minière connue sous le nom de Bitfarms ; a précisé le directeur général de Bitfarms

La province de Cordoue est la clé de la ferme minière

Bitfarms est une importante société minière qui apporte une puissance de calcul élevée au réseau Bitcoin ; Cela en fait l’une des entreprises mondiales les plus importantes de son secteur. Pour cette raison, ils ne cessent de s’étendre et, cette fois, ils ont annoncé qu’ils investiraient 250 millions de dollars dans une nouvelle ferme minière qui sera située dans la province de Córdoba, en Argentine.

La décision de créer une ferme minière dans la ville de Río Cuarto, Córdoba, est due à l’association qu’ils ont avec le groupe Albanesi. Depuis là, il est prévu d’utiliser l’une des centrales thermiques appartenant à l’entreprise; dans le but d’atteindre des prix à la consommation assez bas ; d’exactement 2,2 cents par kW / h (kilowattheure).

L’usine à utiliser dispose de suffisamment d’espace pour que Bitfarms puisse mettre en œuvre tout l’équipement nécessaire à la ferme minière. De plus, il possède des turbines génératrices qui n’étaient pas utilisées; ce qui permettrait d’optimiser l’entretien de la ferme dans le temps.

Détails et durée du contrat entre Bitfarms et Albanesi

Les dirigeants de Bitfarms connaissent les prix de l’électricité en Argentine, ils ont donc décidé de s’associer à Albanesi ; le marché public montre que sa durée sera de 8 ans. Par conséquent, la ferme minière qu’ils auront dans la province pourra profiter de toute la puissance du générateur situé dans la ville de Río Cuarto pendant cette période.

Il est à noter que le nouveau projet va non seulement générer de la croissance pour l’entreprise, mais aussi développer de nouveaux emplois ; car ils ont besoin d’au moins un effectif de 100 citoyens pour gérer la ferme minière. De plus, pendant le processus de construction, 500 emplois seront accordés.

Une fois la ferme minière prête à fonctionner, les employés recrutés pour la gérer doivent se rendre au Canada; là, Bitfarms les formera au siège.

