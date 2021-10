Bitfarms étend ses installations de production pour ajouter 2,1 EH/s de puissance minière

Bitfarms (BITF), le mineur crypto canadien, construit deux nouvelles installations de production à Sherbrooke, au Québec, qui devraient être achevées en deux phases l’année prochaine, ajoutant 78 mégawatts de capacité totale.

La construction devrait être achevée par phases au cours des premier et deuxième trimestres de 2022 et accueillera environ 21 000 nouveaux mineurs, selon un communiqué. Le mineur utilisera ses contrats d’énergie hydroélectrique existants à un coût moyen de quatre cents le kilowattheure et aider l’entreprise à atteindre les objectifs de 3 EH/s de puissance minière d’ici la fin du premier trimestre 2022 et 8 EH/s d’ici la fin de 2022. Bitfarms compte actuellement cinq fermes pleinement opérationnelles, et ce projet étend de nouvelles fermes en construction de deux à quatre, a indiqué la société. Le 4 octobre, le mineur a déclaré avoir augmenté son taux de hachage à plus de 1,6 EH/s grâce à l’expansion des opérations de son usine de Cowansville, au Québec, et en installant 450 nouveaux mineurs Bitmain S19j Pro. les actions du mineur ont baissé de 6% mercredi, mais ont augmenté d’environ 169% cette année. Avec le refroidissement du prix du bitcoin par rapport à son récent record, les actions des mineurs de crypto, qui sont les plus exposées à la plus grande crypto-monnaie, ont été abandonner certains de leurs gains récents.