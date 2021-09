Bitfinex a payé par erreur une commission de 23 millions de dollars à un mineur anonyme

L’échange de crypto-monnaie Bitfinex a effectué par erreur un paiement de 100 000 $ en Tether sur la plate-forme DeversiFi. Pour des raisons encore inconnues, Bitfinex a payé à un mineur des frais de transaction 7 676 ETH équivalents à 23 millions de dollars US. Marquant peut-être le taux de gaz le plus élevé jamais enregistré sur la blockchain Ethereum.

De cette façon, le tracker Blockchain Etherscan a montré que la transaction provenait de Bitfinex, donnant un sens à ce paiement par erreur. Il convient de mentionner qu’il s’agit de l’un des échanges les plus importants dans le monde des crypto-monnaies, vers sa plateforme d’affiliation DeversiFi.

Quiconque effectue des transactions sur la Blockchain Ethereum verse aux mineurs une commission afin d’intégrer l’opération dans le grand livre. La commission à payer est un montant qui peut varier en fonction de l’offre et de la demande du moment.

Afin de comprendre l’ampleur de ce paiement erroné, le coût de commission moyen par transaction sur la Blockchain Ethereum s’élève actuellement à 0,013 ETH, soit 39 $. Cependant, il y a des exceptions, il y a deux semaines, 2 milliards de dollars de Bitcoin ont été transférés entre des portefeuilles inconnus pour une somme dérisoire de 0,78 $.

La relation entre la commission millionnaire et Bitfinex

Pour entrer un peu dans le contexte, Tether et Bitfinex partagent des propriétaires et des dirigeants communs, tandis que DeversiFi et Bitfinex ont également des liens très étroits. Ainsi, les trois co-fondateurs de DeversiFi ont travaillé chez Bitfinex. De plus, les sociétés ont annoncé jeudi un lien entre elles pour permettre des transferts moins chers depuis Tether.

Il convient de mentionner que si les transactions Blockchain sont souvent présentées comme étant entièrement basées sur du code et impossibles à réécrire, elles sont parfois inversées par le biais d’accords avec intervention humaine pour les cas extrêmes.

De cette façon, plusieurs rapports ont suggéré que les fonds ont été envoyés depuis l’un des principaux portefeuilles de l’échange centralisé Bitfinex, une enquête publiée par DeversiFi n’a pas identifié l’émetteur d’Ethereum. Dans un précédent tweet, ils avaient déjà suggéré que le mouvement était lié aux affaires internes de la plateforme.

À 11 h 10 UTC le 27 septembre, une transaction de dépôt a été effectuée à l’aide d’un portefeuille matériel à partir de l’interface utilisateur principale de DeversiFi avec des frais d’essence trop élevés.https : //t.co/OpSHkkFiBo – DeversiFi 🥷 (@deversifi) 27 septembre 2021

Il convient de noter qu’Etherscan et Nansen ont l’adresse qui a envoyé les fonds comme appartenant à Bitfinex. La direction détient près de 1,5 milliard de dollars en ETH.

DeversiFi était auparavant connu sous le nom d’Ethfinex, une bourse détenue par Bitfinex. En 2019, les deux sociétés se sont séparées et Ethfinex a été renommée DeversiFi. De même, les trois fondateurs de DeversiFi ont également travaillé chez Bitfinex dans le passé, selon Bloomberg.

De plus, le coût de la commission de 23 millions de dollars d’hier est entré dans l’histoire comme la commission la plus élevée jamais payée pour une transaction sur le réseau Ethereum.

