Bitfinex a payé plus de 23 millions de dollars en frais ETH pour envoyer 100 000 dollars en USDT

Le marché des crypto-monnaies ne cesse d’étonner. L’un des échanges centralisés les plus populaires – Bitfinex – a dépensé plus de 23 millions de dollars de frais pour envoyer 100 000 USDT en utilisant le réseau d’Ethereum.

Dans ce qui semble être la transaction la plus chère effectuée sur Ethereum, Bitfinex, l’échange de crypto-monnaie bien connu, a payé plus de 23 millions de dollars d’ETH. Chose intéressante, la transaction elle-même avait pour but d’envoyer 100 000 $ en USDT. Selon Etherscan, Bitfinex a payé un total de 7 676,6 ETH, ce qui représente actuellement environ 23,6 millions de dollars. La transaction a été effectuée via le EIP-1559 récemment mis en œuvre, ce qui signifie également que 0,053 ETH a été brûlé. L’USDT était destiné à arriver dans le portefeuille de DeversiFi – un échange décentralisé incubé par Bitfinex. Commentant la question, l’équipe derrière le DEX a publié une réponse officielle via sa page Twitter.

À 11 h 10 UTC le 27 septembre, une transaction de dépôt a été effectuée à l’aide d’un portefeuille matériel à partir de l’interface utilisateur principale de DeversiFi avec des frais d’essence faussement élevés. DeversiFi étudie actuellement la cause pour déterminer comment cela s’est produit et vous tiendra au courant. Aucun fonds client sur DefersiFi n’est à risque et il s’agit d’un problème interne à résoudre par DeversiFi. Les opérations ne sont pas affectées.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.