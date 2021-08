Bitfinex lance un nouveau “Bitcoin Standard” pour rendre les transactions plus lisibles ⋆ Crypto new media

Échange de crypto basé à Hong Kong, Bitfinex a annoncé hier sa dernière norme bitcoin, nommée mode Satoshi (SAT) qui rend les transactions Bitcoin (BTC) plus faciles à lire. Le mode SAT permet aux utilisateurs de lire même les plus petites fractions de Bitcoin dans Satoshi, ce qui rend le commerce Bitcoin plus accessible aux masses.

Les utilisateurs peuvent choisir d’échanger des BTC en unités SAT (1 SAT = 0,00000001 BTC) pour n’importe quelle paire de trading avec BTC. De plus, le mode Satoshi porte le nom du créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto.

«Le lancement du mode SAT sur Satoshi convient à un échange qui est un pionnier dans l’espace qui n’oublie jamais l’éthique à partir de laquelle le bitcoin a été inventé à l’origine… Cela facilitera les microtransactions en bitcoin, permettant aux utilisateurs qui peuvent se frotter à leurs premiers achats de bitcoin pour se familiariser davantage avec cette technologie étonnante », a déclaré Paolo Ardoino, CTO chez Bitfinex.

Inclusivité dans la crypto

Bitcoin (BTC) est l’OG de la crypto-monnaie, cependant, acheter du BTC même pendant un crash n’est pas une option abordable pour un commerçant de crypto de la classe moyenne. Le mode Satoshi facilitera non seulement le trading BTC, mais le mode vise également à promouvoir l’inclusivité sur le marché exclusif du BTC.

Les plateformes d’échange de crypto-monnaies innovent rapidement pour l’adoption massive des crypto-monnaies. Ils appliquent toutes les mesures pour faciliter le trading crypto plus facile et accessible. Récemment, Unstoppable Domains, la principale société de bitcoins s’est associée à Circle, qui émet le stablecoin USDC. Le partenariat avec Circle vise à lancer des noms d’utilisateur « .coin » lisibles pour les transferts USDC et à permettre la prise en charge des extensions de nom d’utilisateur .coin pour les portefeuilles et les échanges cryptographiques dominants stablecoin.

Concours interne dans la sphère numérique

Là où la crypto gagne en popularité parmi les masses, il y a eu un soulèvement évident de la compétitivité parmi les crypto-monnaies fonctionnant sur des réseaux décentralisés, des Stablecoins et des CBDC. PDG de Unstoppable Domains, Matthew Gould a comparé les pièces stables aux crypto-monnaies traditionnelles et a promu l’utilisation de la monnaie numérique moins risquée et adossée à la monnaie fiduciaire par rapport à la BTC volatile.

