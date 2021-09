Bitfinex paie 23,7 millions de dollars de frais pour déplacer 100 000 $

Ethereum est l’une des meilleures blockchains dans l’espace crypto, mais ses énormes frais de transaction ont conduit de nombreuses personnes à fuir vers des réseaux alternatifs.

L’échange de crypto-monnaie Bitfinex a fait l’actualité ces dernières années pour des raisons négatives en raison de son affiliation avec l’émetteur USDT Tether. Cependant, cette fois, l’échange est d’actualité pour avoir effectué une transaction absurde.

Un portefeuille appartenant à l’échange de crypto-monnaie a payé 23,7 millions de dollars de frais de transaction sur le réseau Ethereum. L’aspect surprenant de la transaction était que ces frais énormes ont été utilisés pour déplacer seulement 100 000 $ dans le stablecoin USDT.

La transaction a eu lieu sur DeversiFi, une bourse non dépositaire dont les fondateurs travaillaient pour Bitfinex. DeversiFi est également connu pour offrir un accès aux protocoles de financement décentralisé (DeFi). La transaction a été effectuée par l’un des principaux portefeuilles de Bitfinex et a fini par payer plus de 23 millions de dollars de frais de transaction.

Un porte-parole de DeversiFi a déclaré que la transaction de dépôt avait été effectuée à l’aide d’un portefeuille matériel à partir de l’interface utilisateur principale de DeversiFi à 11 h 10 UTC le 27 septembre. Le porte-parole a ajouté que les frais d’essence étaient extrêmement élevés pour le montant en question.

DeversiFi a déclaré qu’il enquêtait sur la cause pour savoir comment cette erreur s’était produite. Cependant, il a assuré à ses utilisateurs que leurs fonds n’étaient pas en danger, et c’était un problème interne à résoudre pour DeversiFi. De plus, les opérations sur DeversiFi et Bitfinex n’ont pas été affectées.

La majorité des frais de transaction, environ 22,1 millions de dollars d’ETH, ont été retournés au portefeuille Bitfinex plus tôt dans la journée au prix de 33,74 $.

Le réseau Ethereum est devenu célèbre pour ses frais de gaz élevés. Le manque d’évolutivité sur le réseau a entraîné des congestions à certaines périodes. La congestion entraîne généralement des frais de transaction inhabituellement élevés pour les utilisateurs du réseau.

En raison du manque d’évolutivité d’Ethereum et des frais de gaz élevés, les développeurs et les utilisateurs envisagent souvent d’autres blockchains programmables, notamment Solana, Cardano, Polkadot, Tezos et autres. Solana et Cardano ont particulièrement gagné en utilisation ces derniers mois en raison de leur temps de transaction rapide et de leurs frais relativement bas.