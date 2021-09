Bitfinex va lancer un nouvel échange de crypto-monnaie réglementé, qui sera basé au Kazakhstan

Plus tôt cette semaine, la société basée à Hong Kong Bitfinex a annoncé qu’elle lancerait son dernier produit financier, une nouvelle bourse réglementée. Cette plateforme proposera des actions, des obligations et des fonds communs de placement basés sur Blockchain.

Sa nouvelle plateforme d’échange vise à faciliter l’accès à une diversité de produits financiers. Créant ainsi un pont entre le trading de crypto-monnaie et davantage d’espaces d’entreprise.

Selon l’annonce, la nouvelle plate-forme est un grand pas pour donner accès à de nouveaux produits financiers. Parmi lesquels figurent des obligations et des actions basées sur Blockchain, ainsi que des fonds d’investissement d’entreprise. La nouvelle plateforme facilitera l’admission des cotations d’entreprises aux petites et moyennes entreprises pour commercialiser leurs obligations tokenisées et ainsi obtenir du capital.

Dans le même temps, la nouvelle plate-forme sera ouverte à ceux qui négocient et investissent dans des titres tokenisés. En outre, la plateforme préparera une approche de négociation qui mettra en œuvre des technologies de pointe pour réduire les coûts, augmenter l’efficacité et optimiser le taux de réussite de la levée de capitaux.

Bitfinex a également publié une liste complète de pays et de personnes qui ne sont pas autorisés à opérer sur la plate-forme. Les personnes interdites comprennent les citoyens des États-Unis, du Canada, de la Suisse, des îles Vierges britanniques, du Venezuela, de l’Autriche et de l’Italie.

Le CTO de Bitfinex, Paolo Ardoino, a commenté dans une interview que Bitfinex opérera à partir d’une zone économique spéciale au Kazakhstan. Qui a un système judiciaire indépendant et convivial avec des crypto-monnaies.

Le Kazakhstan, la nouvelle destination de l’industrie de la cryptographie

La nouvelle bourse qui sera lancée par Bitfinex sera basée à Astana, au Kazakhstan et sera réglementée par l’Autorité du centre financier international d’Astana (AIFC). Le Kazakhstan a récemment fait la une des journaux dans le monde de la cryptographie en raison du nombre de mineurs qui se sont infiltrés dans le pays. Ceci à la suite de la persécution des crypto-monnaies dans le pays voisin, la Chine.

Récemment, le Kazakhstan a attiré l’attention de la communauté mondiale des crypto-monnaies, car les plus grandes sociétés minières du monde ont travaillé avec des entités kazakhes pour gérer de nouvelles installations et services miniers dans le pays. Pendant la répression de l’exploitation minière par la Chine, des géants de l’industrie de la cryptographie comme Canaan et BIT Mining ont délocalisé leurs opérations et lancé de nouvelles entreprises au Kazakhstan cette année 2021.

Plus tôt cette année, le gouvernement du Kazakhstan a établi une feuille de route pour soutenir le développement de l’industrie nationale de la cryptographie. Planification de réduire la réglementation sur les crypto-monnaies dans le pays.

La société Enegix est en train de construire une méga station de minage de crypto-monnaie au Kazakhstan, qui pourra abriter plus de 50 000 machines de minage. Source : CoinDesk

Cependant, l’échange fonctionnera dans des conditions strictes, selon Tim Aron, directeur de Bitfinex. “Nous devons limiter le montant de la levée de capitaux à 15 millions de dollars et limiter le nombre maximum de clients à 1 000.” Tim Aron a commenté dans une interview.

Enfin, la plateforme Bitfinex sera disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Offrir aux investisseurs de nombreuses autres façons de diversifier leurs portefeuilles et leurs fonds communs de placement grâce à des gains en capital pour les émetteurs cherchant à négocier publiquement leurs titres tokenisés.

