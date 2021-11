Bitfury embauche l’ancien chef américain de Binance, Brian Brooks, en tant que PDG : rapport

La société minière Bitcoin Bitfury a embauché l’ancien chef de Binance US, Brian Brooks, comme nouveau PDG, a rapporté jeudi le Financial Times.

Brooks remplace Valery Vavilov, qui restera le « chef de la vision » de Bitfury, selon le rapport. Bitfury n’a pas immédiatement répondu à la demande de CoinDesk de confirmer la nomination. les 12 prochains mois dans ce qui serait la plus grande évaluation de crypto-monnaie d’Europe. La société basée à Amsterdam serait évaluée à 1 milliard de dollars. ses collègues. Sa nomination avait été considérée comme un signe que Binance, tristement opaque, recherchait une image de plus grande transparence en recrutant des régulateurs réputés à des postes de direction. Brooks avait auparavant été contrôleur par intérim du Bureau du contrôleur de la monnaie. (OCC), le régulateur des banques nationales américaines, entre mai 2020 et janvier 2021.

