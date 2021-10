Bitfury veut devenir public en Europe d’ici un an

Bitfurie, le géant du matériel minier de crypto-monnaie, veut devenir public en Europe d’ici un an. Deloitte est intervenu pour le préparer, afin que la société puisse être évaluée pour l’émission d’actions sur un marché réglementé.

Bitfury prêt à entrer en bourse sur les marchés européens

Selon les rapports, le fabricant de matériel d’extraction de crypto-monnaie semble traiter avec l’un des quatre plus grands cabinets comptables, Deloitte, pour évaluer sa préparation au processus de cotation en bourse.

Bitfurie avait une valorisation de 1 milliard de dollars après son dernier cycle de financement et est soutenu par Galaxy Digital de Mike Novogratz.

Bitfury est la dernière entreprise de cryptographie à entrer en bourse

Il n’y a pas de publications officielles, mais il semble que les plans pour sa cotation sur les marchés européens (où Bitfury est basé) pourraient déjà être une réalité dans les 12 prochains mois.

Comme le soulignent de nombreux acteurs de l’industrie, si Bitfury avait toutes les bonnes cartes pour devenir public, cela constituerait l’une des plus importantes introductions en bourse d’une société de matériel d’extraction de bitcoins et de crypto-monnaies.

Les entreprises de cryptographie deviennent publiques

Si Bitfury réussit sa mission, ce ne serait certainement pas la première entreprise impliquée dans le industrie de la crypto-monnaie de devenir public à l’échelle mondiale.

Coinbase, l’un des principaux échanges de crypto-monnaie basé aux États-Unis, est devenu public précisément le 14 avril de cette année. Sans avoir recours à une introduction en bourse, Coinbase est devenu la première société américaine de crypto-monnaie à entrer en bourse via une cotation directe, sans émettre de nouvelles actions mais en ouvrant au public les actions existantes.

Non originaire des États-Unis, mais cotée au Nasdaq, il y a aussi la société chinoise Canaan Inc, producteur d’ASIC pour le minage de bitcoins. Canaan Inc (CAN) est cotée depuis 2019, et, dans ce cas, l’entreprise avait émis une introduction en bourse sur le marché américain, levant un énorme 90 millions de dollars.

Bitfury : entre matériel de minage de crypto-monnaie et blockchain

L’écosystème de Bitfury ne concerne pas seulement l’extraction de crypto-monnaie. Lancé en 2011, le projet a également développé au fil du temps ses propres technologies, telles que La blockchain d’Exonum Enterprise et Cristal.

Lancé en 2019, Exonum Entreprise est la première blockchain créée à partir de zéro pour aider les entreprises et les gouvernements à concevoir et à lancer des projets en toute transparence, en tirant parti de la blockchain bitcoin.

Né en tant que Blockchain-as-a-Service (BaaS) du géant minier, Exonum Enterprise est ancré à la blockchain bitcoin.

D’autre part, Crystal est un outil logiciel basé sur le Web qui aide les institutions financières et les forces de l’ordre à gérer les enquêtes sur la blockchain.