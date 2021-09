Bitget d’échange de dérivés de crypto-monnaie pour parrainer la Juventus en tant que tout premier partenaire de manchon

29 sept. 2021 12:29 UTC

| Mis à jour:

29 sept. 2021 à 12:29 UTC

Par Clark

L’échange de dérivés de crypto-monnaie basé à Singapour Bitget a proclamé un partenariat avec la Juventus pour devenir son sponsor. Conformément à l’accord, Bitget peut agir en tant que partenaire officiel de la Juventus et partenaire officiel d’échange de crypto-monnaie, et conjointement son tout premier partenaire de manchon.

Fondée en 1897, la Juventus est l’un des clubs de football les plus honorés et primés au monde. Il a été le premier club de l’histoire du football à remporter tous les plus grands trophées internationaux avec 38 titres de Serie A, deux titres de Ligue des champions et trois Coupes UEFA. La Juventus fait partie des 10 meilleurs clubs de football au monde, avec des joueurs d’élite comme Chiellini, Morata, Dybala et Bonucci.

De plus, des joueurs légendaires comme Nedved, Buffon, Zidane, Del Piero, Montero, Baggio et Cristiano Ronaldo ont tous concouru pour le club, ce qui en fait l’un des clubs les plus importants et les plus gagnants d’Europe et du monde.

« Bitget a recherché des partenaires exceptionnels du monde du sport et de la communauté du jeu. La Juventus s’est battue avec acharnement au cours du siècle dernier, démontrant l’esprit honnête et compétitif que l’on attend du sport. Partageant un esprit similaire et défendant la mission d’un commerce plus élevé, une vie meilleure, Bitget s’engage à fournir un commerce libéral, final et honnête pour les services de crypto-monnaie aux utilisateurs du monde entier. Le partenariat peut aider Bitget à améliorer notre nom international », a déclaré James Lee, responsable de la stratégie mondiale de Bitget.

«Ce sera peut-être un plaisir d’accueillir Bitget en tant que partenaire initial de la Juventus Sleeve et de les aider à accroître leur notoriété auprès de notre base de fans dans le monde entier. Nous travaillerons à l’échelle mondiale pour soutenir la trajectoire de croissance internationale du partenaire en investissant dans le besoin mutuel de traiter avec un public de plus en plus large. même Giorgio Ricci, directeur des recettes de la Juventus.

Il est à signaler que Bitget, créé en juillet 2018, est actuellement l’un des échanges de dérivés de crypto-monnaie à la croissance la plus rapide au monde qui prennent en charge le mercantilisme à terme, le mercantilisme au comptant et l’achat d’actifs numériques. Il compte 1,6 million d’utilisateurs enregistrés dans 48 pays et régions, dont le Royaume-Uni, la France, l’Italie, la Corée du Sud, le Japon et la Russie.

En tant que plate-forme à la recherche du service final et de l’innovation, Bitget a été le pionnier des 3 principaux produits de contrats à terme sur marge USDT, de commerce de copie en un clic et de contrats à terme Quanto Swap. Avec cette performance distinctive, il est devenu la plate-forme la plus répandue parmi les utilisateurs. Avec un volume de mercantilisme quotidien moyen de 5,6 milliards de dollars, Bitget est la sixième plus grande bourse de produits dérivés au monde et également la plus grande plate-forme de mercantilisme de crypto-copie, en phase avec les données CMC.

C’est une tendance indéniable que les sports se sont progressivement connectés aux crypto-monnaies. Bien que les cryptos comme Bitcoin soient acceptés comme méthode de paiement par plusieurs plateformes sportives. Alors que la pandémie mondiale augmente la demande de solutions numériques, les cas d’utilisation des monnaies numériques ont évolué rapidement, échangeant une partie des fonctions normales.

« La collaboration transfrontalière est fascinante. Je suis terriblement excité de visualiser la collision de pensées entre le secteur de la cryptographie et le monde du sport. Nous explorons actuellement de nombreuses potentialités avec la Juventus. De plus, nos invitations mondiales pour la King’s Cup peuvent ouvrir les inscriptions le 20 octobre. Le concours peut fournir une cagnotte allant jusqu’à une centaine de BTC. S’il vous plaît restez à l’écoute pour toutes les données. Ajout du responsable de la stratégie mondiale de Bitget.

Clark

Chef de la technologie.