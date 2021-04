BitGo remporte un contrat de 0,5 million pour la garde de Bitcoin saisi par le service Marshals

BitGo

BitGo remporte un contrat de 4,5 millions de dollars pour conserver le Bitcoin saisi par le service Marshals

BitGo, une crypto prime brokerage, a remporté un contrat pour garder le Bitcoin saisi par US Marshals Services.

Le contrat remporté est évalué à environ 4,5 millions de dollars pour une période de temps non divulguée.

L’un des plus grands dépositaires d’actifs cryptographiques, BitGo avait 30 milliards de dollars d’actifs sous sa garde en février.

Depuis plusieurs années, l’agence vend aux enchères du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies saisies à des criminels. À la fin de l’année dernière, le ministère de la Justice, dont fait partie le service des maréchaux, a saisi près de 70000 BTC d’une valeur d’environ 4 milliards de dollars aux prix actuels.

«Nous travaillons dur chaque jour pour gérer ce que nous croyons être l’environnement le plus sécurisé pour la détention d’actifs numériques», a déclaré Pete Najarian, directeur des revenus de BitGo, dans une interview. «Nous sommes ravis de travailler avec une agence aussi importante que le US Marshals Service.»

