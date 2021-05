BitGreen Coin: 6 choses à savoir sur BITG alors que les investisseurs recherchent la crypto la plus écologique

Pièce BitGreen (CCC:BITG-USD) voit des gains massifs jeudi alors que les investisseurs recherchent une crypto écologique dans laquelle investir.

Voici tout ce que les investisseurs doivent savoir sur BitGreen Coin.

BITG est la crypto-monnaie native de la blockchain BitGreen. La crypto-monnaie vise à récompenser les gens pour les décisions qui réduisent leur empreinte carbone. Cela peut également les récompenser pour leurs achats auprès de fournisseurs durables et locaux. L’objectif est d’aider à développer les communautés tout en réduisant les dommages causés à l’environnement. La blockchain permet également aux utilisateurs d’utiliser leurs ordinateurs et GPU pour la recherche. Cela comprend la recherche du nouveau coronavirus.

Un extrait du site Web BitGreen se lit comme suit.

«Le monde regorge d’individus inspirants qui cherchent à guérir notre maison, à lutter contre le réchauffement climatique et l’injustice et à contribuer à façonner un avenir meilleur. BitGreen existe pour relier la bonne volonté et le bon travail, en fournissant les outils et les incitations pour encourager une culture de consommation consciente et de responsabilité civique. »