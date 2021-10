Bitmain annule les ventes d’équipements en Chine

Le principal fabricant d’équipements miniers numériques, Bitmain, annule la vente de ses produits aux acheteurs sur le territoire chinois. La décision de la direction de l’entreprise est motivée par l’interdiction de l’activité par les autorités. De même, cela entrerait en vigueur à partir de ce lundi 11 octobre.

Un aspect important à noter est que les expéditions vers d’autres parties du monde ne s’arrêteront pas, mais se poursuivront sans incident. En revanche, les territoires de Hong Kong et de Taïwan, appartenant à la Chine, ne relèvent pas de cette mesure. En d’autres termes, les ventes et l’exploitation minière numérique pourraient se poursuivre dans ces provinces. Seul le premier d’entre eux devrait être considéré comme étant sous le contrôle politique de Pékin.

Cette mesure de la société asiatique devrait être suivie par d’autres fabricants également présents dans ce pays. Il s’agit notamment d’Ebang et de Canaan Creative, tous deux cotés au Nasdaq. Une décision similaire pourrait également être prise par l’autre géant MicroBT. La pression des autorités serait à l’origine de ce nouvel épisode qui prive les citoyens chinois de générer leurs propres monnaies virtuelles.

Les ventes de Bitmain diminueront considérablement en raison de cette action

Maintenant que Bitmain annule la vente d’équipements ASIC à l’intérieur des frontières de la Chine continentale, ses revenus pourraient être sérieusement affectés. Jusqu’à récemment, cette nation était classée numéro un dans l’exploitation minière de Bitcoin, avec environ 65% de toute la puissance de hachage mondiale de cette Blockchain. En quelques mois, les autorités ont radicalement changé ce paysage.

Les ventes internes ont été maintenues pendant un certain temps, mais n’ayant aucune raison d’être légales, il était inévitable qu’elles s’arrêtent. Jusqu’à présent, la véritable portée de cette mesure est inconnue, notamment sur le marché du matériel d’occasion ou d’occasion.

Il est à noter qu’une grande partie des mineurs du monde, surtout les petits et moyens, n’achètent pas de nouveaux équipements. La possibilité d’y accéder directement depuis les fabricants est vraiment limitée. Cela est dû à la pénurie mondiale de puces semi-conductrices essentielles pour créer ces équipements. Pour cette raison, ils achètent du matériel d’occasion auprès de revendeurs chinois.

En ce sens, une grande partie des commerçants chinois qui consacrent leurs ventes à l’étranger pourraient subir cette limitation lorsqu’ils achètent pour vendre. Quoi qu’il en soit, l’affaire est récente et on ne sait pas jusqu’où elle pourrait aller. Pendant ce temps, seul Bitmain est connu pour annuler ses ventes internes.

Depuis ce 11 octobre, la mesure Bitmain est entrée en vigueur, qui annule les ventes d’équipements de minage numérique en Chine.

Bitcoin pourrait-il être en difficulté?

Si les autorités chinoises obligent les entreprises à arrêter leurs expéditions à l’étranger, le pire des cas pourrait arriver. Bien qu’une grande partie des usines des fabricants se trouvent en dehors de la Chine, la pénurie actuelle d’équipements s’aggraverait.

Cependant, il s’agit du pire des cas et il est peu probable qu’il se produise. En partie parce que les autorités chinoises ont besoin que les machines quittent leur territoire. Autrement dit, tant que les équipes seront piégées à l’intérieur du pays, il y aura ceux qui voudront les connecter clandestinement. Bien que les autorités soient douées pour le chasser, c’est un très grand pays.

Dans le même temps, l’existence de ces entreprises est bonne pour l’économie chinoise. En d’autres termes, ils paient des impôts et contribuent au développement, et bien que l’exploitation minière soit illégale, produire à l’étranger ne devrait pas nuire aux lois internes du pays. Cela semble être le scénario auquel Bitmain est confronté et pour lequel il annule les ventes d’équipements aux citoyens résidant en Chine.

Si cette situation reste stable, le hashrate Bitcoin continuera de se redresser rapidement comme il l’a fait.

