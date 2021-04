Bitmain Antminer E9, la “bête” pour miner des crypto-monnaies d’une puissance équivalente à 32 cartes RTX 3080 | La technologie

Le minage de crypto-monnaie est l’un des responsables de la pénurie de cartes graphiques de jeu qui sont maintenant sur le marché, et que les rares qui existent sont vendues à des prix exorbitants. Les mineurs ASIS sont-ils la solution?

C’est un sujet que nous avons déjà couvert en profondeur sur ComputerHoy.com. Pour extraire les crypto-monnaies, vous avez besoin d’une puissance de processus, et le matériel offrant le meilleur rapport prix / performances pour cette tâche cartes graphiques de jeu.

Le boom des crypto-monnaies, dont les prix ont grimpé en flèche en raison de la pandémie (c’est un moyen de gagner de l’argent à la maison) et parce que des services tels que PayPal ou les banques les acceptent déjà, a fait les mineurs de crypto-monnaie détiennent les cartes graphiques les plus puissantes.

D’autres facteurs, comme une pénurie de composants pour fabriquer des puces ou des spéculateurs, ont provoqué une crise matérielle sans précédent. Vous avez un résumé complet du problème sur cette carte:

Pour tenter de sortir de la crise, NVIDIA a lancé des cartes graphiques spécifiques pour les crypto-monnaies, appelées CMP. Mais leur puissance est inférieure à celle d’une carte RTX 3080 pour cette tâche, et elles sont fabriquées en petit nombre.

La solution peut venir de la main de Mineurs ASIC, certains ordinateurs spécialisés dans l’extraction de crypto-monnaies. Ils n’existent que pour ça.

Ils existent depuis longtemps, mais ce week-end, la société chinoise Bitmain a dévoilé le mineur ASIC le plus puissant au monde. Bitman Antminer E9 exploite des crypto-monnaies d’une puissance équivalente à 32 cartes RTX 3080:

Bitmain garantit que Antminer E9 fournit 3 GH / sg, qui est l’unité de mesure des performances matérielles pour l’extraction de crypto-monnaies. En comparaison une carte RTX 3080 atteint 95MH / s, et un RTX 3090 le 120 MH / sg. Donc, cela équivaut également à 25 cartes RTX 3090.

Sa consommation est très élevée, comme tout ce qui concerne les crypto-monnaies: 2,556 W. Il est toujours en dessous des 3 000 W des autres mineurs ASIC moins puissants.

Comme expliqué par Wccftech, vous permet de gagner 236 $ par jour au prix de l’électricité aux États-Unis (0,13 cent le kWh). En Espagne, l’électricité est plus chère, donc les bénéfices seraient inférieurs.

Garde en tête que seulement la mine Ethereum, qui est la crypto-monnaie à la mode en ce moment, puisque Bitcoin n’est déjà pas rentable en matière de minage.

Bitmain n’a pas encore révélé le prix, mais on estime que il vous en coûtera entre 20 000 $ et 30 000 $. Ce n’est pas bon marché, mais cela coûte toujours moins de 32 cartes graphiques RTX 3080 ou 25 RTX 3090. Et un avantage majeur: également en vrac et consomme moins.

Si nous mettons un prix moyen de 25 000 $, cela signifie que son coût serait amorti en environ trois mois et demi, en prenant comme bon le profit de 236 $ par jour mentionné.

Bitmain Antminer E9 ne mettra pas fin à la pénurie de cartes graphiques, car son prix élevé n’est disponible que pour les mineurs professionnels, et Bitmain ne pourra pas le fabriquer en grande quantité, en raison de la pénurie de puces susmentionnée.

Mais tout ce qu’il faut pour offrir aux mineurs d’autres options pour oublier le matériel PC aide certainement.