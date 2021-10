Bitmain cessera d’expédier des mineurs de fourmis en Chine en octobre

Bitmain, le plus grand fabricant d’équipements miniers Bitcoin en Chine, a annoncé qu’il cesserait d’expédier son produit phare, l’Antimer, en Chine en réponse à la répression réglementaire en cours dans le pays.

Comme annoncé par la société, la suspension de son expédition Antminer débutera le lundi 11 octobre et n’affectera que les demandes de ses clients en Chine continentale. Bitmain a déclaré que Taïwan et Hong Kong ne seraient pas affectés par la nouvelle décision. Dans le but de mieux s’identifier aux efforts du gouvernement fédéral pour réduire les émissions de carbone, la société a déclaré avoir acquis des indicateurs dérivés de l’énergie propre pour aider à surveiller ses utilisations de carbone.

« Répondre activement aux politiques du gouvernement local des entités de l’entreprise a toujours été la stratégie commerciale de Bitmain », a déclaré la société dans son annonce, ajoutant qu' »en réponse à la politique de neutralité carbone du gouvernement chinois, Bitmain a effectué plusieurs lots d’achats d’indicateurs de carbone. . Les indicateurs sont principalement dérivés de projets de production d’énergie propre dans le Yunnan, le Xinjiang et d’autres endroits en Chine. 2021 Nian 11 Yue 9 jours -10 jours, le continent accueillera des bits ‘à Dubaï 2021 World Mining of Summit Digital’, puis nous annoncerons l’utilisation de ces objectifs d’émissions de carbone.

Outre la décision d’arrêter ses ventes de machines dans la région chinoise, Bitmain a déclaré qu’il explorait également des modèles de production innovants et économes en énergie, un développement qui aidera ses clients dans le monde entier.

« À l’avenir, nous continuerons à travailler pour réduire le ratio d’efficacité énergétique des puces de base, acheter des indicateurs d’émission de carbone dans le monde entier, guider les clients vers l’utilisation d’énergies propres et contribuer notre force au développement vert et durable de l’humanité », a déclaré la société. .

Révision des demandes d’énergie de crypto-mining

Il ne fait aucun doute que l’extraction de Bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies de preuve de travail (PoW) peut être énergivore, et au-delà de la Chine, cela a largement poussé les régulateurs à maintenir une position peu accueillante envers l’écosystème de la monnaie numérique dans le passé. .

Les choses commencent à changer, cependant, car de plus en plus de mineurs commencent à rechercher une source d’énergie durable pour alimenter leurs opérations. En tant que détour majeur de la norme, El Salvador explore les sources d’énergie géothermique des riches volcans du pays comme principale option de production d’électricité pour son aventure minière Bitcoin proposée. Il existe des projections selon lesquelles davantage de mineurs rejoindront les options d’énergie renouvelable dans un proche avenir.

