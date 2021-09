Minage de Bitcoin

Bitmain déplace la production hors de Chine, les pools de crypto-mining continuent de fermer

Pendant ce temps, les géants chinois Tencent et Alibaba demandent plusieurs marques liées à Metaverse tandis que Huawei Cloud lance des services de blockchain.

L’effet du signal réglementaire le plus fort de la Chine contre la crypto continue de se faire sentir après cinq jours encore.

Le dernier résultat est que la plateforme chinoise de négociation d’actions en ligne Tiger Securities a publié un avis interdisant l’ouverture de nouvelles positions pour les produits en niveaux de gris, notamment GBTC, EHTE, ETCG, GDLC, OBTC, LTCN et BCHG, à partir du 28 septembre.

La semaine dernière, le chinois Robinhood Futu avait publié un avis similaire à la demande de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong, qui s’applique à partir du 1er octobre 2021.

Il semble que @CoinMarketCap et @coingecko aient bloqué les adresses IP en provenance de Chine. pic.twitter.com/HPp7holwZq – 8BTCnews (@btcinchina) 28 septembre 2021

Après le deuxième plus grand pool minier Ethereum, SparkPool a annoncé la fermeture complète de ses opérations pour tous ses utilisateurs existants le 30 septembre, le quatrième plus grand pool minier Ethereum, Beepool a également déclaré qu’il cesserait ses activités avant le 15 octobre.

Mardi, BeePool a déclaré qu’à la suite des dernières réglementations, Beepool arrêtait les enregistrements de nouveaux utilisateurs et, à partir du 15 octobre, tous les serveurs d’accès minier arrêteraient leurs opérations.

« Merci pour votre soutien constant sur Beepool au cours des 4 dernières années. Au revoir.”

Le pool minier Bitcoin F2Pool a également cessé de fournir ses services en Chine, et si un utilisateur est détecté comme étant originaire du pays, son compte peut être gelé ou résilié.

Les échanges cryptographiques ont déjà cessé d’enregistrer de nouveaux utilisateurs de Chine continentale. Comme nous l’avons signalé, le géant du commerce électronique Alibaba interdit également la vente d’équipements de minage de crypto sur sa plateforme.

Désormais, Bitmain prévoit également de suspendre la vente de ses machines de minage aux mineurs de Chine continentale. En raison de la pression réglementaire, Bitmain déménage également son siège social et déplace la majeure partie de sa production de Shenzhen vers d’autres pays.

De plus, la majorité de la production et de la fabrication de Bitmain se déplacera désormais de Shenzhen/Chine vers la Malaisie et l’Indonésie – Kevin Zhang (@SinoCrypto) 27 septembre 2021

Par conséquent, le site de microblogging chinois Weibo demande également à ses utilisateurs qui souhaitent ouvrir un compte bancaire en Chine de signer un document indiquant que le titulaire du compte ne sera pas impliqué dans des activités illégales, y compris la vente de comptes, l’adhésion au jeu en ligne et le commerce. monnaies virtuelles, etc.

Au milieu de tout cela, le géant chinois de l’Internet Tencent a de nouveau enregistré des marques liées à Metaverse. Après avoir demandé l’enregistrement de dizaines de marques déposées Metaverse, cette fois pour « QQ music » et « Tencent Music ».

Alibaba a également demandé l’enregistrement de plusieurs marques Metaverse telles que “Alibaba Metaverse”, “Taobao Metaverse” et “DingTalk Metaverse”.

De plus, Huawei Cloud a officiellement lancé des services blockchain qui peuvent être utilisés pour la traçabilité transfrontalière des données des produits. Il soutiendrait 10 000 participants.

