Bitmain interrompt les ventes d’équipements miniers Bitcoin au milieu de la répression chinoise

Le principal fabricant de plates-formes minières Bitcoin Bitmain Technologies Ltd aurait arrêté les ventes de plates-formes minières à la suite de la répression chinoise contre l’extraction de crypto.

L’afflux de vendeurs d’occasion oblige Bitmain à arrêter ses ventes

Le géant minier de Pékin a décidé d’arrêter les ventes de machines pour livraison sur place en raison du taux élevé de mineurs de Bitcoin d’occasion vendant des machines de minage en Chine. Il y a eu une chute de 75% des prix des plates-formes minières de premier plan en Chine en raison de l’afflux de mineurs sur le marché local, rapporte Bloomberg. Cela survient au milieu d’une répression plus large du marché de la cryptographie en Chine.

Bitmain n’a pas révélé quand il envisageait de reprendre les ventes de ses plates-formes minières.

Le taux de hachage du réseau Bitcoin, une mesure de sa puissance de calcul, a également diminué à mesure que de nombreux mineurs de Bitcoin en Chine quittent le pays.

Selon Bitinfocharts, le taux de hachage total du réseau Bitcoin a déjà chuté de plus de 40 % en moins de 30 jours. Le taux de hachage est actuellement de 91,2 exahashs par seconde (EH/s), près de la moitié de son sommet de 171,4 EH/s affiché il y a moins de six semaines.

La répression de la Chine contre l’extraction de crypto

Le mois dernier, le Conseil d’État de Chine, l’un des plus hauts organes gouvernementaux du pays, a déclaré que les autorités municipales réprimaient les activités minières et commerciales de Bitcoin.

Depuis lors, les autorités chinoises ont subi des pressions pour réduire l’intensité énergétique de l’extraction de Bitcoin. Cela a conduit au ciblage et à la fermeture des usines de minage de Bitcoin.

Les régions de la Mongolie intérieure, du Xinjiang, du Yunnan et du Qinghai ont déjà ordonné l’arrêt des opérations minières. La province la plus récente à exécuter cet ordre est le Sichuan. Pas moins de 26 mines ont été fermées la semaine dernière, envoyant des mineurs faire des emplettes à gauche et à droite.

Ces tentatives de la Chine pour mettre fin à l’extraction de crypto-monnaie dans différentes provinces du pays ont forcé les mineurs à chercher refuge dans des pays voisins comme le Kazakhstan.

Les États-Unis sont également devenus une destination de choix pour les mineurs de crypto chinois déplacés. Les institutions financières en Chine sont également utilisées par l’État pour étouffer le secteur de la cryptographie.

Le mois dernier, les autorités chinoises ont également ordonné aux institutions financières du pays de cesser de faciliter les transactions cryptographiques. Cela a vu le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies chuter.

Cependant, malgré ces mesures visant à restreindre le commerce et les investissements de Bitcoin en Chine, le pays reste une plaque tournante mondiale pour la création de Bitcoin et représente jusqu’à 75% de l’exploitation minière mondiale.

