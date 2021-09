Bitmain investit M pour étendre ses opérations minières aux États-Unis, 56 000 mineurs à déployer en Géorgie

Bitmain

Bitmain investit 62 millions de dollars pour étendre ses opérations minières aux États-Unis, 56 000 mineurs à déployer en Géorgie

Un accord minier de 62 millions de dollars entre Bitmain et les partenaires énergétiques Bit5ive et ISW holdings apportera plus de 56 000 plates-formes minières Bitcoin dans l’État de Géorgie, aux États-Unis ; L’accord devrait étendre la puissance de Bitmain dans l’industrie minière BTC en Amérique du Nord.

Selon le communiqué publié mercredi, la principale société minière de Bitcoin, Bitmain, conclut un partenariat avec Bit5ive et ISW Holdings pour lancer une usine minière dans l’État de Géorgie. Le communiqué officiel ajoute que l’usine contiendra plus de 56 000 plates-formes minières Bitcoin, avec un coût total d’exploitation estimé à environ 62 millions de dollars.

L’opération devrait être entièrement terminée d’ici octobre 2022, associant la vaste flotte de plates-formes à 200 mégawatts (MW) de puissance à l’installation « POD-CITY) de Bitmain située en Géorgie. La première flotte pourrait être achevée dès octobre de cette année, selon le communiqué.

«La société s’attend à ce que les 20 premiers MW de puissance soient associés à des plates-formes et fonctionnent à plein régime d’ici octobre 2021. Le calendrier prévoit que tous les 56 000 mineurs soient connectés aux 200 MW de puissance et fonctionnent à plein régime d’ici octobre 2022.»

Tenir jusqu’en octobre signifie que la société minière installera la dernière ligne phare de la génération de la série Antminer S19 de Bitmain. Chaque mineur génère en moyenne une puissance de hachage de 100 terahashes par seconde (TH/s), l’ensemble de la flotte devant générer environ 6 Exahashes par seconde (EH/s) une fois l’ensemble de la flotte achevé en 2022. La flotte devrait générer au moins 10 millions de dollars de revenus mensuels une fois terminé.

ISW Holdings, basé à Las Vegas, a déjà versé 6 millions de dollars à Bitmain dans le cadre du partenariat pour acquérir les plates-formes minières Antminer S19J déployées sous sa nouvelle marque BlockQuarry en utilisant l’infrastructure de Bit5ive.

Bitmain s’est déplacé vers de nouveaux pays depuis que la Chine a commencé à interdire l’exploitation minière de Bitcoin dans le pays. Cela a forcé Bitmain à déménager de la Mongolie intérieure, où la plupart des opérations minières en raison de l’électricité bon marché, vers les États voisins tels que le Kazakhstan. Cependant, en 2020, Bitmain a commencé à déplacer ses opérations en Amérique du Nord, en commençant par le Canada et a récemment lancé une usine minière au Texas.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.