Bitmain nomme un nouveau représentant légal et directeur général

Le fabricant de plates-formes minières crypto Bitmain a nommé Zhou Feng comme son représentant légal et directeur général, a déclaré la société dans un article sur WeChat.

Zhou était un adjoint clé du co-fondateur de Bitmain, Zhan, lors d’une bataille pour le contrôle du plus grand fabricant de machines d’extraction de crypto au monde entre Zhan et le co-fondateur Wu Jihan. Zhan continuera d’être le président de Bitmain. La riche expérience de Zhou dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement « écrira sûrement un nouveau chapitre plus brillant », a déclaré le message de WeChat. La nouvelle a été annoncée lors d’une réunion du personnel le 28 octobre pour célébrer son huitième anniversaire. . Lors de la réunion, Bitmain a également décerné le « Same Boat Award » aux employés qui travaillent dans l’entreprise depuis plus de cinq ans. Les représentants légaux sont la pierre angulaire de l’autorité de l’entreprise chinoise car ils ont le droit d’agir au nom de l’entreprise.