Bitmain révèle qu’un de ses fournisseurs a augmenté le coût des composants. Le prix du matériel de minage va-t-il augmenter ?

Profession: Responsable Marketing Produit – Produits Fintech & Crypto Société: Visa Description de l’emploi: pour favoriser la notoriété et l’adoption de l’un des nouveaux vecteurs les plus passionnants au sein de Visa – notre Fintech & Crypto domaine de produits… avec nos publics cibles prioritaires dont les fintechs et cryptographie-les fintechs natives et permettent le […] More