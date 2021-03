Bitmap Books révèle un nouveau tome couvrant toute l’histoire des JRPG

Bitmap Books, un éditeur basé au Royaume-Uni connu pour ses superbes livres de jeux rétro, a annoncé un nouveau projet qui aborde toute l’histoire des jeux de rôle japonais.

Intitulé à juste titre «Un guide des jeux de rôle japonais», ce nouveau livre est un monstre de 652 pages créé en collaboration avec l’auteur Kurt Kalata – avec qui nous sommes heureux d’avoir travaillé ici même sur Nintendo Life. Il présente des critiques de plus de 600 jeux dans sa tentative de couvrir toute l’histoire du genre, abordant même un large éventail de sous-genres tels que les RPG de stratégie, les roguelikes et les robots d’exploration de donjons.

Les jeux de rôle vidéo, adaptés aux ordinateurs de leurs ancêtres à la plume et au papier, existent depuis les premiers jours du jeu numérique. Malgré les similitudes initiales avec les jeux occidentaux, la production du Japon a commencé à diverger de manière dramatique, inspirée par sa propre culture et son art, produisant un style de jeu souvent très différent de son homologue occidental. De Dragon Quest à Final Fantasy, de Megami Tensei à Pokémon, Un guide des jeux de rôle japonais explore la longue histoire des jeux de rôle japonais, en commençant par des micro-ordinateurs 8 bits et en les suivant jusqu’aux gros frappeurs de l’ère moderne.

Il devrait être lancé en juin si vous souhaitez en récupérer un exemplaire (la page produit du livre est actuellement en ligne sur le site de Bitmap, bien que les commandes ne soient pas encore ouvertes). Vous apercevrez également une édition collector spéciale qui sera disponible en même temps que la version standard, en ajoutant une housse spéciale et des goodies supplémentaires.

Les titres précédents de Bitmap Books qui valent le détour incluent Game Boy: The Box Art Collection et ses compendiums NES et SNES. Vous en trouverez encore plus sur le site officiel de l’éditeur.