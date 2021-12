Bitmart a été piraté et ils ont pris 200 millions de dollars dans 20 crypto-monnaies différentes

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les pirates ont pris plus de 20 jetons, y compris des altcoins tels que BNB, Safemoon, BSC-USD et BPay.

***

L’échange Bitmart a perdu près de 200 millions de dollars dans un compromis de portefeuille chaud hébergé sur les blockchains Ethereum et Binance Smart Chain, a rapporté Cointelegraph aujourd’hui.

La bourse l’a reconnu sur ses réseaux sociaux :

Nous avons identifié une faille de sécurité à grande échelle, et nous menons actuellement un examen de sécurité complet et nous nous efforcerons de maintenir la transparence. Tous les retraits sont temporairement suspendus jusqu’à nouvel ordre. Nous apprécions votre compréhension et votre patience.

Nous avons identifié une faille de sécurité à grande échelle, et nous menons actuellement un examen de sécurité approfondi et nous nous efforcerons de maintenir la transparence. Tous les retraits sont temporairement suspendus jusqu’à nouvel ordre. Nous apprécions votre compréhension et votre patience.https: //t.co/WdipLLOvY9 pic.twitter.com/XFlY4RyWSe – BitMart.Exchange (@BitMartExchange) 5 décembre 2021

Avec une équipe basée dans 13 pays différents, Bitmart prend en charge des clients dans plus de 180 pays, selon son site Web.

200 millions de dollars

Le piratage Bitmart de 200 millions de dollars a été révélé pour la première fois par Peckshield, une société de sécurité et d’analyse de données Blockchain qui a initialement identifié un transfert d’environ 100 millions de dollars via la blockchain Ethereum.

Une enquête plus approfondie menée par l’équipe a révélé un piratage simultané de 96 millions de dollars sur les réserves BSC de l’échange de crypto:

Perte totale estimée : ~ 200M (~ 100M à @ethereum et ~ 96M à @BinanceChain). (Auparavant, nous ne comptions que la perte en

@ethereum). Et voici la liste des actifs/montants concernés dans @BinanceChain

Perte totale estimée : ~ 200M (~ 100M sur @ethereum et ~ 96M sur @BinanceChain). (Auparavant, nous ne comptions que la perte sur @ethereum). Et voici la liste des actifs/montants concernés sur @BinanceChain pic.twitter.com/cXXApDFtd7 – PeckShield Inc. (@peckshield) 5 décembre 2021

Jetons volés

Les pirates ont pris une combinaison de plus de 20 jetons, y compris des altcoins tels que Binance Coin (BNB), Safemoon, BSC-USD et BNBBPay (BPay). Des quantités importantes de pièces de monnaie telles que BabyDoge, Floki et Moonshot ont également été compromises dans le piratage.

Selon Peckshield, l’astuce consistait en un simple cas de transfert, d’échange et de lavage.

Le PDG de Bitmart, Sheldon Xia, a confirmé l’attaque sur Twitter, la qualifiant de « brèche de sécurité à grande échelle » sur les portefeuilles chauds ETH et BSC :

« À l’heure actuelle, nous sommes encore en train de finaliser les méthodes possibles utilisées. Les pirates ont réussi à supprimer des actifs d’une valeur d’environ 150 millions de dollars. »

Une autre plateforme piratée

La plate-forme de prêt de crypto-monnaie Celsius a également confirmé une perte de 50 millions de dollars américains dans l’exploit BadgerDAO du protocole de financement décentralisé (DeFi).

Les premiers rapports sur la violation de la sécurité de BadgerDAO sont apparus jeudi, le protocole annonçant officiellement qu’il avait reçu mercredi plusieurs exportations de retraits non autorisés de fonds d’utilisateurs.

Prenant des mesures préventives similaires à Bitmart, l’équipe de Badger a continué d’enquêter sur le problème et a suspendu tous les contrats.

Sources : Twitter, Cointelegraph

Traduction et version de DiaroiBitcoin

Image de Unsplash