BitMart rejoint officiellement la blockchain Avalanche

BitMart, l’une des principales plateformes de négociation d’actifs numériques au monde, annonce une nouvelle intégration avec le réseau Avalanche et soutiendra son écosystème. AVAX, le token natif de la plateforme Avalanche, sera coté sur BitMart le 26 juillet 2021.

Avalanche est la plate-forme de contrat intelligent la plus rapide de l’industrie de la blockchain, mesurée par le temps d’achèvement, et possède le plus grand nombre de validateurs sécurisant votre activité de tout protocole de preuve de participation. L’avalanche est incroyablement rapide, peu coûteuse et respectueuse de l’environnement.

Depuis le lancement du réseau principal en septembre 2020, la plate-forme est passée à plus de 100 projets individuels et 500 000 membres de la communauté mondiale.

AVAX est le jeton natif d’Avalanche. Il s’agit d’un actif rare et plafonné qui est utilisé pour payer les frais, sécuriser la plate-forme sur l’ensemble de la mise et fournir une unité de compte de base parmi les multiples sous-réseaux créés dans Avalanche.

« Avalanche utilise une approche innovante pour fournir une plate-forme économique, rapide et écologique sans compromettre la décentralisation », a déclaré Sheldon Xia, fondateur et PDG de BitMart. “Nous sommes plus que ravis de nous intégrer à Avalanche et pensons que cette intégration bénéficiera profondément à la fois à nos utilisateurs et au réseau lui-même.”

À propos de BitMart

À propos d’Avalanche

