BitMart reprend les retraits et les dépôts d’éther, trois jours après un piratage de 200 millions de dollars

L’échange de crypto BitMart a repris les retraits et les dépôts d’éther, trois jours après que des pirates ont volé environ 200 millions de dollars dans des portefeuilles chauds, a tweeté mercredi le PDG de l’échange, Sheldon Xia.

Les retraits et les dépôts pour d’autres jetons suivront sous peu, a déclaré Xia. BitMart remplace toutes les adresses de dépôt pour le bitcoin, l’éther et le solana, et encourage les utilisateurs à se déconnecter de leur compte et à se reconnecter pour s’assurer qu’ils utilisent la bonne adresse. , selon un article de blog mercredi. Les pirates ont drainé 100 millions de dollars de diverses crypto-monnaies basées sur Ethereum et 96 millions de dollars sur Binance Smart Chain, a révélé la société de sécurité PeckShield tôt le 5 décembre. Xia a déclaré plus tard que le piratage s’était produit parce que les clés privées à chaud des portefeuilles ont été volés. L’échange donne également un total de 1 million de son propre jeton, BMX, dans le cadre d’une promotion « Récompenses de fidélité » aux utilisateurs qui détiennent des USDT sur l’échange, a-t-il déclaré dans un article séparé.

Lire la suite: Le PDG de BitMart dit que la clé privée volée se cache derrière un piratage de 196 millions de dollars