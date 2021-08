BitMEX cesse tout marketing et commerce aux États-Unis dans le cadre du règlement 0M avec CFTC et FinCEN

BitMEX

BitMEX cesse toutes ses opérations de marketing et de trading aux États-Unis dans le cadre d’un règlement de 100 millions de dollars avec la CFTC et le FinCEN

Alors que les enquêtes sur les trois fondateurs sont toujours en cours, BitMEX cherche une licence dans plusieurs juridictions et prétend avoir une base d’utilisateurs 100% KYC, ce qui, selon lui, est nécessaire pour parvenir à une adoption généralisée.

L’échange de crypto-monnaie BitMEX a accepté de payer 100 millions de dollars pour régler les allégations selon lesquelles il aurait autorisé des transactions illégales et violé les règles de lutte contre le blanchiment d’argent.

Une plainte a été déposée en octobre dernier dans laquelle la CFTC a allégué que la bourse et ses trois fondateurs exploitaient la bourse et autorisaient les investisseurs américains à y échanger des crypto-monnaies pendant au moins six ans sans autorisation réglementaire. Pendant ce temps, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a allégué qu’il n’avait pas maintenu les règles nécessaires de lutte contre le blanchiment d’argent et avait effectué au moins 209 millions de dollars de transactions avec des marchés darknet connus. BitMEX a dit,

« Nous sommes heureux de confirmer que nous sommes parvenus à une résolution avec la CFTC et le FinCEN des États-Unis. Cela marque un nouveau chapitre pour BitMEX. Cela marque également une nouvelle ère pour la crypto.

La plate-forme a enfreint la réglementation en permettant aux résidents américains de négocier des dérivés de crypto-monnaie d’au moins novembre 2014 à octobre 2020, a déclaré la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dans un communiqué cette semaine. Le président par intérim de la CFTC, Rostin Behnam, a déclaré :

“Cette affaire renforce l’attente que le secteur des actifs numériques, alors qu’il continue de toucher un bassin plus large de participants au marché, prend au sérieux ses responsabilités dans le secteur financier réglementé et ses devoirs de développer et d’adhérer à une culture de conformité.”

La plate-forme a également réglé les réclamations du FinCEN pour non-respect de la loi sur le secret bancaire et non-signalement des transactions suspectes aux autorités.

Les enquêtes sur les trois fondateurs, Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, sont toujours en cours, mais la bourse a cessé toutes ses opérations de marketing et de négociation aux États-Unis le 30 juin, a indiqué la CFTC.

Le PDG de BitMEX, Alexander Höptner, qui ne fait pas l’objet d’une enquête, a déclaré dans un communiqué que la société était “très heureuse de mettre cela derrière” et s’est engagé à “s’engager activement avec les régulateurs du monde entier … pour façonner l’avenir de cette classe d’actifs extraordinaire. “

Mardi, la bourse a déclaré qu’elle recherchait actuellement une licence dans plusieurs juridictions et a affirmé avoir une base d’utilisateurs 100% KYC. BitMEX a dit,

« Pour parvenir à une adoption généralisée, l’industrie doit être digne de confiance. Et la confiance doit être gagnée grâce à un KYC complet, à la conformité et à une AML robuste. »

