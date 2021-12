BitMEX

BitMEX lance le jeton BMEX pour les utilisateurs actifs, les États-Unis ne sont pas éligibles pour le largage aérien

AnTy21 décembre 2021

La plate-forme de dérivés cryptographiques BitMEX a lancé son propre jeton, BMEX, qui sera largué aux titulaires de compte d’ici le 1er février 2022.

Dans un article publié mardi, la bourse a annoncé le lancement du jeton que les utilisateurs actifs actuels et nouveaux peuvent commencer à gagner.

Le jeton ressemble beaucoup aux jetons natifs d’autres échanges, BNB de Binance et FTT de FTX. La bourse a également noté qu’elle achèterait et brûlerait des jetons BMEX chaque trimestre, un peu comme les autres bourses.

BitMEX publiera le litepaper pour son jeton en janvier 2022, détaillant les avantages pour les détenteurs de jetons, qui incluent des remises sur les frais de négociation et des taux préférentiels sur son prochain échange au comptant.

Le jeton n’est pas disponible aux États-Unis ou dans toute autre juridiction restreinte, et les utilisateurs de ces régions ne sont en outre pas autorisés à effectuer des transactions dans le jeton BMEX.

Les utilisateurs peuvent gagner des BMEX en fonction du volume de transactions et des frais qu’ils génèrent sur la bourse, avec plus de cas d’utilisation pour les jetons BMEX attendus à l’avenir. Actuellement, il existe une offre de bienvenue, d’échange et de parrainage pour gagner des jetons.

Dans un article séparé, la bourse a noté que l’offre totale de BMEX serait de 450 millions de jetons. L’échange utilisera une «grande majorité» du jeton pour récompenser ses utilisateurs et développer son écosystème.

25% de l’offre de jetons BMEX seraient conservés pour «un engagement à long terme envers le jeton et l’écosystème», tandis que 20% sont réservés aux employés de l’échange.

Fondé en 2014, BitMEX a introduit les contrats à terme sur le bitcoin sur le marché de la cryptographie. Il a également été le premier à introduire des contrats à terme perpétuels, qui n’ont pas de date d’expiration, contrairement aux contrats à terme traditionnels.

Autrefois leader du marché des dérivés Bitcoin, au fil des ans, alors que d’autres bourses entraient sur le marché, BitMEX a perdu sa part de marché au profit de concurrents comme Binance et FTX.

Au cours des dernières 24 heures, BitMEX a généré 1,1 milliard de dollars de volume de transactions à terme sur bitcoins, contre 22,54 milliards de dollars pour Binance, 6,12 milliards de dollars pour OKEx et 4,38 milliards de dollars pour Bybit. En termes d’intérêt ouvert, BitMEX se situe au 8ème palais à seulement 620 millions de dollars tandis que Binance est encore une fois en tête avec près de 5 milliards de dollars, suivi de FTX (3,38 milliards de dollars) et de CME (3,27 milliards de dollars).

L’année dernière, BitMEX et ses trois fondateurs ont également été inculpés par les régulateurs américains pour le commerce de produits dérivés non réglementés et plusieurs autres violations de la CFTC et ont conclu un règlement de 100 millions de dollars en août 2021.

