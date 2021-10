BitMEX prédit que Bitcoin deviendra la monnaie légale de nombreux pays

Les pays en développement suivront bientôt les traces du Salvador et feront du Bitcoin leur monnaie légale, selon la récente prédiction du PDG de BitMEX, Alexander Höptner.

Dans un article de blog publié mercredi, Höptner a exprimé son soutien à l’initiative selon laquelle El Salvador adoptera Bitcoin comme monnaie légale en septembre. Il a prédit que les pays en développement « ouvrent la voie » à l’adoption mondiale du Bitcoin.

« Ma prédiction est que d’ici la fin de l’année prochaine, nous aurons au moins cinq pays qui accepteront Bitcoin comme monnaie légale. Ce seront tous des pays en développement. dit Höptner.

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin se négocie au prix de 57 255,55 $. Source : CoinMarketCap

Selon Höptner, les pays en développement adopteront Bitcoin beaucoup plus rapidement que les pays déjà développés. Ceci, en raison de trois facteurs principaux, d’abord le besoin croissant de transferts internationaux moins chers et plus rapides, l’inflation récurrente et les problèmes politiques.

Contrairement aux consommateurs des pays déjà développés. Les habitants des économies en développement sont plus touchés par les problèmes liés aux coûts de transaction élevés des envois de fonds et à l’inflation récurrente, selon Höptner.

De même, Höptner a souligné que les envois de fonds représentaient 23% du PIB du Salvador en 2020. Il a également ajouté que les gens du monde entier considèrent de plus en plus Bitcoin comme une solution viable pour faire face au problème de l’inflation. . Prenons comme exemple l’adoption rapide des crypto-monnaies en Turquie, avec un taux d’inflation annuel de 19,2%.

El Salvador sera la force motrice de l’adoption des crypto-monnaies comme monnaie légale

Höptner a déclaré que l’adoption du Bitcoin comme monnaie légale au Salvador permettra à d’autres pays du monde d’envisager plus facilement des actions similaires.

« C’est une réalité que la politique mondiale jouera un rôle important dans l’adoption du Bitcoin comme monnaie légale, il est également vrai que tout échec de ces dirigeants dans la phase de mise en œuvre peut nuire à une adoption plus large des crypto-monnaies en général », a ajouté Höptner.

Höptner n’est pas le seul à penser que davantage de pays suivront l’exemple du Salvador en adoptant Bitcoin. En septembre, le PDG de Cardano, Charles Hoskinson, a prédit dans une interview sur YouTube que de nombreux autres pays adopteraient les crypto-monnaies. Aussi, le célèbre programmeur informatique de renommée mondiale Edward Snowden estime que « les nouveaux venus sur le marché des crypto-monnaies peuvent regretter d’avoir hésité ».

Cependant, certaines personnalités de l’espace crypto ont hésité à louer l’adoption des crypto-monnaies au Salvador. Ce qui était une décision promue par le président Nayib Bukele. Vendredi, le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a critiqué l’approche et la méthodologie de Bukele pour l’adoption de Bitcoin, affirmant que forcer les entreprises à accepter une crypto-monnaie spécifique est « contraire aux idéaux de liberté, qui sont censés être si importants. pour l’espace de crypto-monnaie. «

