Bitop vise à créer une nouvelle ère d’intelligence artificielle dans le trading crypto

Publicité





Le monde des affaires a connu des bouleversements ces dernières années, notamment avec le boom de la crypto-monnaie et de la blockchain, la technologie qui la sous-tend. L’expansion de l’industrie de la blockchain et de la cryptographie a vu naître de nombreux projets innovants et passionnants qui sont en passe de pousser l’industrie encore plus loin et d’offrir des produits et services étonnants aux consommateurs.

À mesure que le secteur évolue, les besoins des consommateurs évoluent également, en particulier lorsqu’il s’agit d’interagir avec les actifs numériques aussi facilement qu’ils le font avec la monnaie fiduciaire et les actifs traditionnels. Jusqu’à présent, Bitop a montré des promesses exceptionnelles.

Bitop est l’un des meilleurs échanges d’actifs numériques qui fonctionnent pour le développement de projets et implique des services tels que des méthodes de négociation faciles, des solutions de paiement faciles et un développement financier décentralisé.

De plus, il rend compte des vastes avantages de l’intelligence artificielle en créant un écosystème basé sur la blockchain qui résout les problèmes financiers des utilisateurs et les aide à atteindre leurs objectifs.

Certaines des fonctionnalités incluent:

Publicité





Actifs numériques: Bitop a construit un modèle d’actif général réussi qui inclut les métadonnées, la propriété, le statut, le cycle de vie, l’éditeur et d’autres actifs qui peuvent être transférés et remplacés par un hachage de métadonnées.

Paiements: La plate-forme propose un système de paiement de rapprochement basé sur la technologie blockchain où les informations de compte en temps réel sont enregistrées lorsque les transactions ont lieu, ce qui les rend rapides, efficaces et précises.

Exploitation minière: L’un des plus gros problèmes de l’industrie de la cryptographie est de maximiser les profits miniers. Bitop a lancé une plate-forme de services de ressources de données minières basée sur la technologie blockchain qui fournit des services de données réels et efficaces pour les particuliers, les institutions et les entreprises. Il utilise des contrats intelligents pour échanger et échanger avec des données externes, renforçant ainsi la connexion entre les principaux liens afin que les utilisateurs puissent obtenir des revenus stables et fiables.

Financement Internet : Avec une blockchain de haute qualité, Bitop a pu compenser le manque de financement Internet et de contrôles des risques, atténuant les problèmes et rendant la plate-forme plus sûre et plus transparente. Il a atténué le problème de l’asymétrie de l’information et offre une traçabilité, une lutte contre la contrefaçon et des vérifications des transactions pour faire de la technologie blockchain le fondement d’une nouvelle génération de financement de la chaîne d’approvisionnement.

De plus, la plate-forme d’échange numérique exploite également son propre jeton natif, BTOP, qui est alimentant l’attribut de prêt garanti de la plate-forme.

Le jeton BTOP de Bitop combine DeFi et un échange centralisé pour offrir aux clients une expérience claire et simple. Il propose également un programme d’affiliation où les utilisateurs peuvent gagner une certaine partie des frais de transaction de leur utilisateur référé sous forme de commission. Le portail suit un ratio de remboursement échelonné pour ses membres et la limite de plafond est fixée à 15 %.

Assurez-vous de suivre Bitop Exchange et ne manquez aucune de leurs offres spéciales et dernières nouvelles :

Pour la coopération avec les médias, veuillez contacter le responsable des relations publiques de Bitop sur Telegram à @Harrison_Bitop ou envoyez simplement un e-mail à social@bitop.com.