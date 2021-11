BitOrbit IDO sur VelasPad se vend en quelques minutes, explosant jusqu’à 155 fois lors de la négociation

BitOrbit, une plate-forme de médias sociaux alimentée par la technologie blockchain, vient de terminer son offre initiale Dex (IDO) sur VelasPad, et incroyablement, le jeton s’est vendu quelques minutes après le lancement de l’IDO. BitOrbit a répertorié 23 000 000 de jetons sur VelasPad au prix de 0,007 $ par jeton, ce qui affiche désormais un retour sur investissement de 155x pour les investisseurs et les lève-tôt. C’est une indication qu’il y a un intérêt massif pour le protocole de blockchain Velas. Le jeton BitOrbit a été lancé avec une capitalisation boursière initiale de 160 000 $, et ce potentiel insensé de publier des centaines de fois en retours jouera un rôle essentiel dans le volume des transactions du jeton dans les jours à venir.

Pourquoi l’IDO BitOrbit a-t-il été un tel succès ?

De nombreux facteurs ont contribué au lancement réussi d’IDO par BitOrbit, le principal facteur déterminant a été le soutien de BlueZilla, un incubateur renommé, expérimenté et de classe mondiale, qui a fourni à BitOrbit tout le soutien marketing et développement nécessaire pour atteindre un boom des ventes. BlueZilla a incubé VelasPad et d’autres grandes rampes de lancement telles que TronPad, ETHPad et BSCPad, et presque tous les projets incubés par BlueZilla se sont avérés un succès au-delà de l’imagination. Par exemple, $ ASTRO a donné aux premiers investisseurs 33 000 % de retour sur investissement, $ WAGYU a affiché 6 000 % de retour sur investissement, TronPad s’élevait à 3 800 %, tandis que $ ETHPAD a affiché 17 000 % de retour sur investissement lors du lancement d’IDO.

BitOrbit apporte de la valeur à l’espace social en ligne

Depuis l’avènement des plateformes de médias sociaux, nous sommes passés d’une violation de la vie privée et des données à une autre. En 2014, Facebook a connu sa plus grande violation de données dans l’histoire de la plateforme. Les employés et sous-traitants de Cambridge Analytica ont pu accéder aux données privées de plus de 50 millions d’utilisateurs de Facebook aux États-Unis. Ces personnes ont pu utiliser les données pour créer un profil des électeurs américains à vendre à des campagnes politiques. Cela vient en tandem avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, publiant une déclaration selon laquelle Facebook changera le nom du géant des médias sociaux en Meta ; montrant un besoin urgent de changer le nom de la plateforme et de sortir de l’espace des réseaux sociaux de données obsolètes et volatiles.

Avec des plates-formes de médias sociaux centralisées souffrant constamment de violations de données et d’innovation à la traîne, BitOrbit offre une plate-forme sociale plus décentralisée, open source, sécurisée et axée sur la communauté. Avec la technologie blockchain sous-jacente en place, la plate-forme promeut la confiance, la transparence et l’efficacité – c’est plus comme un mouvement permettant aux gens de reprendre le contrôle de leur expérience sociale. En tant que plate-forme de médias sociaux alimentée par blockchain, BitOrbit révolutionne sans aucun doute la façon dont nous nous engageons en ligne.

L’écosystème Velas

Velas est un protocole blockchain alimenté par l’intelligence artificielle et la preuve de participation déléguée (AIDPoS). Son réseau principal a été lancé en 2019 et a été un succès en raison de plusieurs facteurs. L’une des principales raisons pour lesquelles Velas a connu un grand succès dans l’espace blockchain est sa vitesse de transaction élevée. En tant que fork de Solana, Velas fournit une solution évolutive pour les applications décentralisées avec environ 75 000 transactions par seconde. Pendant ce temps, Solana ne peut traiter que 50 000 transactions par seconde. Le protocole Velas prend en charge tous les contrats intelligents basés sur la blockchain Ethereum.

Avec l’aide de la blockchain et de l’intelligence artificielle (IA), Velas est en mesure de créer un écosystème de produits et services axé sur la communauté, décentralisé et transparent. Comme Solana, la blockchain Velas peut prendre en charge des milliers d’applications et de services. Velas dispose d’un programme de subventions de 100 millions de dollars pour soutenir et accélérer la croissance des projets lancés sur VelasPad.

Qu’est-ce qui nous attend ?

Alors que les plateformes de médias sociaux centralisées comme Facebook et Instagram se retrouvent mêlées à des scandales de violation de données, BitOrbit semble être sur le point de devenir le remplaçant parfait. Avec le soutien de BlueZilla et de l’écosystème innovant Velas, seul le temps nous dira si les retours de 155x pourraient bientôt atteindre 4 chiffres et plus.