BitPanda évalué à plus de 4 milliards de dollars après le tour de la série C ⋆ Crypto nouveaux médias

BitPanda, l’échange de crypto-monnaie, a récemment obtenu une valorisation de plus de 1,2 milliard de dollars lors de la session de série B de 170 millions de dollars. Fondé en 2014, BitPanda a son siège à Vienne. La session de la série B a ensuite été prolongée de 10 millions d’euros en mai 2021. Le tour prolongé qui a triplé la valorisation de la série B était dirigé par Valar Ventures, détenu par Peter Thiel. Peter Thiel a soutenu BitPanda pour la troisième fois depuis septembre dernier. Plusieurs investisseurs de premier plan, dont REDO Ventures, Alan Howard, Jump Capital et LeadBlock Partners, faisaient également partie de la session prolongée de la série B. Ces investisseurs font désormais partie de la série C de BitPanda.

Le forum d’échange cherche à utiliser les fonds collectés grâce au financement de série C pour la croissance et l’expansion mondiales. Selon une revue BitPanda, le forum d’échange sera en mesure de développer l’entreprise et d’augmenter les effectifs grâce au financement. Une porte-parole de BitPanda a déclaré que le renforcement de la position du forum d’échange sur les marchés existants de la Pologne, de l’Italie, de la France, de l’Espagne et de la région DACH est la priorité clé de la plate-forme. Le financement via la série C aidera également la plate-forme à se tailler une niche sur de nouveaux marchés au Royaume-Uni, en Europe orientale et centrale.

Malgré la concurrence mondiale féroce, BitPanda a réussi à atteindre sa croissance et son développement en opérant dans des villes européennes clés, notamment Barcelone, Milan, Madrid, Londres, Cracovie, Berlin, Paris et Vienne. Une autre raison du formidable succès international de BitPanda est que le forum d’échange permet de négocier des crypto-monnaies et permet aux commerçants et aux investisseurs de négocier des actions traditionnelles et des métaux précieux. En juin 2021, le forum d’échange a créé son propre marché B2B pour permettre aux banques et aux entreprises FinTech d’offrir des opportunités de trading à leurs clients.