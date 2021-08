Bitpanda lance un hub de recherche et développement blockchain Crypto new media

Bitpanda lance un hub de R&D blockchain à distance, le Blockchain Research & Development Hub. L’installation devrait être une plaque tournante pour réunir des experts en technologie afin de développer de nouveaux projets passionnants, à commencer par un plateforme d’investissement de nouvelle génération.

Bitpanda investira 10 millions d’euros sur deux ans et emploiera 30 développeurs d’ici 2021. Ils seront chargés de développer des idées en utilisant les possibilités offertes par la blockchain.

Le CTO de Bitpanda, Christian Trummer, fera également partie de cette équipe. Au total, le hub s’attend à abriter environ 500 personnes qui se concentrera sur le développement de systèmes de preuve de concept et de solutions prêtes à mettre en œuvre.

Bitpanda entend ainsi contribuer à favoriser l’adoption de la blockchain.

Comme Lukas Enzersdorfer Konrad, CPO de Bitpanda, a expliqué, au cœur de cette initiative se trouve la recherche continue d’innovation, et pour ce faire, l’échange crypto veut utiliser les meilleurs talents :

“La technologie Blockchain est à la pointe de l’innovation technologique, et c’est incroyablement excitant en raison de son potentiel infini dans une entreprise comme la nôtre. Les meilleurs ingénieurs sont le facteur de différenciation pour les entreprises technologiques, et avec cette nouvelle technologie émergeant comme un domaine dominant, nous visons à unir et à libérer ces acteurs perturbateurs en lançant un Blockchain Research & Development Hub innovant. L’idée est de rassembler les ingénieurs blockchain – au-delà des frontières, des cultures et des fuseaux horaires – et de leur donner les moyens de construire la plate-forme d’investissement qui révolutionne le secteur financier ».

Christian Trummer, CTO de Bitpanda, d’autre part, a souligné à quel point la blockchain devient de plus en plus importante dans la vie des gens. Cela le pousse vers une croissance continue de son adoption :

« Chez Bitpanda, nous nous efforçons de faire avancer cette vague d’adoption grand public parce que nous pensons qu’il s’agit de la technologie du futur. Personnellement, je travaille dans l’espace Blockchain depuis 2012 ; plus tard, en 2014, nous avons constitué une équipe dédiée entièrement centrée sur cette technologie, et je suis incroyablement excité de lancer notre Blockchain Research & Development Hub. Ces ingénieurs recevront toutes les ressources dont ils ont besoin pour apporter un nouveau niveau d’innovation aux clients de Bitpanda ».

L’année d’or de Bitpanda et le but du hub blockchain

Bitpanda est considéré comme une licorne de l’industrie. Elle est basée en Autriche et a connu une croissance verticale en 2020. Elle compte actuellement 500 employés, 2,5 millions d’utilisateurs mondiaux et des bureaux en France, en Espagne, en Turquie et en Italie.

Avec le hub de recherche et développement blockchain, Bitpanda franchit une nouvelle étape : il compte ainsi réunir les meilleurs experts mondiaux pour concevoir les technologies de demain, celles qui seront au cœur du monde de la finance.