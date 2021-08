Bitpanda triple sa valorisation dans le tour d’investissement de la série C

Mardi, la bourse autrichienne de crypto-monnaie Bitpanda a annoncé avoir levé 263 millions de dollars pour une valorisation de 4,1 milliards de dollars lors d’un tour d’investissement de série C dirigé par Valar Ventures. Alan Howard et REDO Ventures ainsi que les investisseurs existants LeadBlock Partners et Jump Capital ont participé au tour. Valar est une société de capital-risque fondée par le milliardaire Peter Thiel. En mars, Bitpanda a levé 170 millions de dollars pour une valorisation de 1,2 milliard de dollars. Avec ces résultats, la valorisation a plus que triplé, rapporte ..

Lorsque Coinbase a fait ses débuts en avril, il était évalué à 112 milliards de dollars. La volatilité des prix des crypto-monnaies, dont celui du Bitcoin (BTC/USD), a conduit à une adoption progressive, mais certaine, par les plus grandes entreprises. Selon le PDG de Bitpanda, Eric Demuth, l’espace fintech a « vu beaucoup de valorisations folles car il n’y a pas beaucoup de bonnes entreprises et les investisseurs ne veulent pas perdre. Nous sommes rentables depuis cinq ans, constamment, chaque année ».

À l’heure actuelle, Bitpanda compte 3 millions d’utilisateurs dans huit pays européens. L’échange a l’intention de s’étendre de manière agressive à d’autres pays en 2021. Il donne aux utilisateurs la possibilité d’investir dans des métaux précieux, des crypto-monnaies, des actions fractionnées et d’autres produits à partir d’un seuil minimum de 1 $.

Pour l’instant, Bitpanda n’a pas l’intention de devenir public dans l’immédiat. Cependant, une liste publique est définitivement dans leur avenir et le moment venu, ils emprunteront la voie directe comme Wise, RobinHood et Coinbase.

L’équipe de Binpanda a écrit dans un communiqué de presse :

« Avec le recul, ce fut un voyage incroyable. Nous avons lancé Bitpanda en 2014 en tant que société de trading de crypto. Depuis lors, nous sommes devenus une plateforme d’investissement complète qui donne à chacun la liberté et la flexibilité d’investir dans ce en quoi il croit ; Actions fractionnaires sans commission *, crypto-monnaies ou métaux précieux, avec n’importe quel montant d’argent. Avec 3 millions d’utilisateurs, nous sommes fiers d’être désormais l’une des sociétés de technologie financière à la croissance la plus rapide en Europe. Et ce n’est que le début! “

L’équipe apprécie le vote de confiance des nouveaux et anciens investisseurs. Vos conseils et votre expérience sont extrêmement précieux. L’échange se concentrera sur le renforcement de votre équipe avec les bons talents alors que vous continuez à développer vos opérations. L’expansion internationale et la croissance sont une priorité absolue. Ils prévoient de lancer de nouveaux produits et marchés et d’ouvrir de nouveaux bureaux en ligne avec les objectifs liés à l’optimisation de la croissance.

