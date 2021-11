Bitrefill fournira le service au Salvador via PuntoXpress, une plate-forme locale qui permet le paiement des services de base et les recharges de téléphones portables. Pour mener à bien le processus, les utilisateurs doivent fournir une adresse e-mail pour recevoir un reçu et, le cas échéant, réclamer un code de bon, a déclaré Bitrefill.

