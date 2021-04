Bitriver va vendre des jetons soutenus par une centaine de mégawatts de puissance minière sibérienne à faible teneur en carbone

13 avril 2021 07:30 & nbspUTC

| Mise à jour:

13 avril 2021 à 07:30 & nbspUTC

Par & nbspClark

Le 12 avril, le fournisseur international de services de colocation pour l’extraction de crypto-monnaies à faible émission de carbone Bitriver a déclaré qu’il lançait une prévente de jetons soutenue par une centaine de mégawatts (MW) de puissance minière en Sibérie. Les jetons ERC20 connus sous le nom de «jeton bitriver (BTR)» peuvent représenter une unité de chaleur (Wh) de la puissance de Bitriver à Bratsk.

Un jeton d’extraction cryptographique à faible émission de carbone

La société de blockchain et d’exploitation minière Bitriver a déclaré que l’organisation lançait la vente au grand public de ses nouveaux jetons connus sous le nom de «jeton bitriver (BTR)» le 19 avril 2021. chaque jeton représente une unité de chaleur (Wh) de l’extraction de crypto-monnaie à faible émission de carbone de Bitriver puissance et donc les jetons peuvent avoir une utilité de même.

Selon l’annonce de la société, les jetons seront prêts à être habitués aux services de colocation de Bitriver et «seront rachetés par Bitriver à la liste d’origine d’une valeur de cinq ans». À la fois, le BTR peut être obtenu pour les investisseurs en prévente avec un montant minimum de commande de 100 000 jetons BTR par ordre.

En raison de l’inquiétude du lancement public lundi prochain, les jetons BTR vont être sursouscrits sur Bithumb international et donc la valeur par BTR peut commencer à 0,3504 $ par unité. L’annonce indique que BTR sera associé à BTC, USDT et USDC. Une provision de cent millions de BTR a été émise pour représenter une centaine de MW de puissance.

«Dès le premier jour, nous avons toujours été recherchés pour utiliser uniquement de l’énergie renouvelable et excédentaire pour toutes nos opérations. il est encourageant de constater l’intérêt croissant dans le monde pour l’exploitation minière de crypto-monnaie à faible émission de carbone », a déclaré Igor Runets, fondateur et chef de l’exploitation de Bitriver. «En lançant le jeton BTR, nous avons tendance à rechercher des moyens d’accélérer nos efforts pour créer une extraction de crypto-monnaie plus verte, tout en permettant aux investisseurs du monde entier de s’associer plus facilement que jamais grâce à leur intégration dans l’extraction de crypto-monnaie respectueuse de l’environnement. “

Bitriver espère capturer 1000 mégawatts de puissance d’ici 2022

Les détenteurs de jetons BTR seront encouragés en ayant la possibilité «d’obtenir des jetons supplémentaires chaque mois» et d’utiliser BTR pour payer jusqu’à 10% des factures mensuelles de service de colocalisation. Bitriver dit qu’il se réglera si BTR soutenait la valeur marchande commune sur l’échange pour le dernier mois de règlement.

«Obtenez chaque mois un service de réparation gratuit de l’instrumentation minière situé dans le centre de données minier de Bitriver», explique la société. «Si le détenteur paie 10% de cette facture mensuelle par jetons», ajoute l’annonce de Bitriver.

À Bratsk, la région sibérienne de Russie, où se trouvent les centres de connaissances gérés par Bitriver, le royaume dispose d’environ 5 GW d’énergie hydroélectrique renouvelable. D’ici la fin de 2021, Bitriver espère capter 300 MW d’électricité et 1000 MW d’ici la fin de 2022.

Clark

Chef de la technologie.