Bitrue lance l’USDC comme cinquième paire de base et s’éloigne de l’USDT | Invezz

L’échange de crypto-monnaie Bitrue a décidé de soutenir l’USDC (USDC / USD) au lieu de l’USDT (USDT / USD), en lançant USD Coin comme cinquième paire de base, a appris Invezz dans un communiqué de presse. La décision est motivée par le vif intérêt de l’USDC pour l’espace DeFi, les problèmes de sécurité et les demandes de la communauté.

Bitrue prévoit de s’éloigner progressivement de l’USDT

Cette décision est la première de la stratégie de Bitrue à s’éloigner progressivement de Tether en raison de la forte demande de sa communauté pour prendre en charge les alt-stablecoins. Adam O’Neill, directeur marketing de Bitrue, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'étendre les options commerciales disponibles pour nos utilisateurs, en particulier pour quelque chose en quoi un groupe de base de nos utilisateurs croit fermement. Le monde de DeFi, qui continue de s'étendre chaque mois, est de plus en plus axé sur l'USDC, et nous nous efforçons de soutenir ce sous-secteur autant que possible.

Bitrue soutient l’USDC depuis un certain temps. Les achats, les investissements et les opérations par carte de crédit sont disponibles pour les utilisateurs depuis quelques années. Les commerçants et les investisseurs peuvent déposer et retirer des pièces en USD sur les réseaux ERC20 Solana (SOL/USD) et Ethereum (ETH/USD).

USD Coin a un véritable soutien fiduciaire

USD Coin, un projet commun de Circle et Coinbase, est une pièce très stable. Toutes les pièces en circulation ont un dollar américain équivalent sur un compte de dépôt. La disponibilité des fonds est testée avec des audits mensuels. Cela rend le stablecoin beaucoup plus sûr et plus sûr à utiliser par rapport aux produits analogiques. Adam O’Neill a ajouté :

«Pour que l’industrie de la crypto-monnaie avance de manière durable et saine, il est important qu’elle repose sur une base solide. Étant donné que le dollar des États-Unis est devenu la monnaie fiduciaire de facto pour mesurer la valeur des portefeuilles, nous pensons qu’il est important que nous apportions notre soutien à une pièce de monnaie similaire en laquelle nous pouvons avoir confiance. USDC est un ajustement parfait. “

Bitrue ajoute plus de paires chaque semaine

L’échange ajoutera plus de paires USDC chaque semaine. Bitrue a des bureaux dans le monde entier et est un échange de crypto-monnaie diversifié avec un support d’investissement, de prêt et de trading desservant un grand nombre d’utilisateurs de tous horizons.

