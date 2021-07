Bitrue soutiendra les projets de nouvelle génération dans les chaînes écosystémiques émergentes

La plate-forme leader Bitrue, un échange de crypto-monnaie diversifié qui fournit un support pour les prêts, le commerce et les investissements, a étendu l’offre au développement de projets dans les prochaines chaînes à succès. L’échange prévoit de soutenir une prochaine série de projets hébergés sur Cardano (ADA / USD), XinFin (XDC / USD), Solana (SOL / USD) et d’autres chaînes écosystémiques en pleine croissance. Les projets développés dans ces chaînes auront accès à une piste de référencement premium. Il n’y a aucun frais de marketing ou de référencement requis et vous pouvez terminer l’inscription en quelques jours.

Une plateforme qui répond aux besoins de la communauté

Ce soutien vient de l’intense intérêt des utilisateurs de Bitrue pour la liste des pièces de chaînes spécifiques. Par exemple, près d’un quart de million de fans de Solana sont venus lorsqu’on leur a demandé de montrer leur soutien aux projets à venir. Adam O’Neill, directeur marketing chez Bitrue, explique la raison d’être de l’initiative :

« Pendant des années, nous avons vu Ethereum (ETH / USD) dominer en tant que plate-forme, c’était la chaîne par défaut qui était utilisée chaque fois qu’une entreprise envisageait de développer un nouveau jeton. Cependant, pour la première fois, ils sont confrontés à une concurrence sérieuse avec cette nouvelle génération de plates-formes, et le raz-de-marée de leurs communautés respectives est trop important pour être ignoré.

Nouvelles options commerciales et impact des futurs votes de la communauté.

Bitrue a ajouté Tether (USDT / USD) pour le trading le lundi 12 juillet. La pièce DeFi ROPE a également été ajoutée pour le commerce. L’échange continuera à avoir des votes de la communauté à l’avenir, mais seuls les propriétaires de jetons de la plate-forme BTR de Bitrue pourront voter. Dans certains cas, les détenteurs auront droit à des récompenses pour la crypto-monnaie pour laquelle ils ont voté s’ils atteignent un certain seuil de votes pour rejoindre l’échange. À chaque événement, les BTR individuels peuvent parier pour représenter un vote.

Objectifs de l’échange

Bitrue vise à utiliser la blockchain pour offrir aux gens des opportunités financières quels que soient leurs moyens et leur emplacement. La bourse a des bureaux dans le monde entier. Vous travaillez toujours sur de nouvelles fonctionnalités à mettre en œuvre au plus vite afin de servir la nouvelle vague de l’économie numérique de la manière la plus efficace et la meilleure possible.

