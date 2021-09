Bitso annoncé comme partenaire principal du portefeuille Bitcoin du Salvador

in

Le 7 septembre, Bitcoin est devenu monnaie légale au Salvador. Pour aider El Salvador à lancer le portefeuille BTC soutenu par l’État, Bitso – un important échange de crypto-monnaie en Amérique latine, a été choisi comme principal fournisseur de services de cryptographie.

Bitso a été fondée en 2014 ; certains grands géants américains soutiennent la société comme Coinbase et Ripple. La base d’utilisateurs de l’entreprise a triplé de juillet 2020 à septembre 2021 et a également levé 250 millions de dollars plus tôt en 2021.

Bitso assistera le portefeuille BTC, Chivo, aux côtés de Silvergate Bank, Athena Bitcoin et de la société de blockchain Algorand.

Silvergate Bank, une banque commerciale à charte d’État de Californie et membre de la Réserve fédérale des États-Unis, travaillera avec Bitso pour faciliter les transactions en dollars américains pour le portefeuille Chivo. Athena Bitcoin fournira certains services frontaux et les opérations liées aux guichets automatiques de Chivo, tandis qu’Algorand agira en tant que fournisseur officiel de blockchain.

Le portefeuille BTC d’El Salvador, Chivo, a été lancé aujourd’hui au milieu des célébrations de la journée Bitcoin. Le portefeuille sera disponible sur Android et iOS. Les utilisateurs pourront envoyer et recevoir des bitcoins de n’importe où dans le monde. Le portefeuille convertira automatiquement les transactions BTC en dollars, et les utilisateurs seront autorisés à conserver leurs avoirs ou à les retirer des guichets automatiques Bitcoin à travers le pays sous forme d’espèces.

Les utilisateurs de Chivo ne paieront aucun frais concernant les transactions. Un porte-parole a déclaré,

Aucun des retraits, dépôts ou autres transactions et le gouvernement salvadorien a créé des partenariats stratégiques pour s’assurer que la convertibilité est subie aux prix les plus compétitifs possible, et les utilisateurs n’auront pas à couvrir des coûts.

Il convient également de noter que l’utilisation du portefeuille Chivo n’est pas obligatoire pour les utilisateurs, et ceux qui n’ont pas la nationalité salvadorienne peuvent également avoir accès au portefeuille. Le vice-président de Bitso, Santiago Alvarado, a également déclaré :

L’acceptation du Bitcoin a un impact positif sur la vie de millions de Salvadoriens. Au cours des sept dernières années, nous avons travaillé sans relâche pour identifier la meilleure approche pour rendre Bitcoin accessible à plus de 2,75 millions de clients au Mexique, en Argentine et au Brésil. Aujourd’hui, en tant que principal fournisseur de services de cryptographie pour le portefeuille du Salvador, nous nous engageons à rendre la cryptographie utile aux Salvadoriens.

Le président du pays, Nayib Bukele, s’est félicité de cette décision et a expliqué que l’application de portefeuille Chivo avait des problèmes de capacité temporaires provoquant des erreurs d’installation. Il a dit que l’application serait temporairement déconnectée pour résoudre tous les problèmes. Il a assuré que l’application serait disponible dans tous les pays et pour tout le monde.

Le président Bukele a annoncé une législation pour accepter Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du dollar américain début juin, dans le but de mettre en banque la population non bancarisée en utilisant la monnaie numérique, car 70% des Salvadoriens n’ont pas accès aux services financiers essentiels. Le projet de loi a ensuite été adopté par l’Assemblée législative du pays et devait être appliqué le 7 septembre.