Bitso signe un accord en tant que sponsor officiel du Sao Paulo Football Club

Plateforme commerciale sud-américaine, Bitso a signé un partenariat avec le Sao Paulo Football Club pour être le sponsor officiel de l’équipe d’ici les trois prochaines années.

Comme indiqué par Aithority, l’association verra le logo de la marque Bitso incorporé et affiché sur les maillots officiels de l’équipe SPFC, une décision qui élargira la stratégie de notoriété mondiale et continentale de la bourse.

« Nous sommes très fiers d’annoncer ce partenariat et de soutenir l’équipe de football brésilienne avec le plus de titres internationaux. Plus important encore, Bitso et São Paulo partagent l’objectif commun de rechercher l’excellence et, maintenant, nous poursuivrons avec plaisir cet objectif ensemble à partir d’aujourd’hui », a déclaré Beatriz Oliveira, directrice du marketing de Bitso pour l’Amérique latine. « Ce partenariat initie le soutien de Bitso aux sports brésiliens, aligné sur nos objectifs de croissance au Brésil alors que nous travaillons pour démontrer que le marché de la cryptographie est fiable, sûr et simple. »

Avec une clientèle actuelle de plus de 3,7 millions de personnes réparties dans toute l’Amérique latine, le partenariat avec le Sao Paulo FC placera l’échange au premier plan de plus de 20 millions de fans à travers le Brésil. L’association donne également du prestige à la plateforme de trading, qui se classe désormais comme la première plateforme de trading à soutenir le club, connu pour ses nombreux trophées internationaux.

Le partenariat permettra aux fans du Sao Paulo FC de payer des billets et des marchandises via des devises numériques via la plate-forme Bitso. En outre, jusqu’à 18 000 places ont été réservées au stade Morumbi pour les clients Bitso.

Avec le partenariat Bisto, il est désormais confirmé que les plateformes commerciales font leur entrée sur la scène de la publicité sportive. Comme indiqué précédemment par Blockchain.News, le géant américain de l’échange de crypto-monnaie FTX sponsorise l’Université de Californie à Berkeley (UCB) avec 17,5 millions de dollars en crypto-monnaies en échange de l’obtention du droit de dénomination de 10 ans du California Memorial Stadium. Au-delà, les accords d’association pour les clubs sportifs ne sont plus rares parmi les plateformes de trading blockchain et crypto-monnaie.

Source de l’image : Shutterstock