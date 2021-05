Bitstamp

Bitstamp est prêt à entrer sur le marché américain après une croissance insensée au premier trimestre

L’échange cryptographique basé à Londres Bitstamp a annoncé son intention d’étendre davantage ses opérations aux États-Unis après une croissance astronomique au premier trimestre 2021.

Bitstamp accélère son fonctionnement aux États-Unis

L’annonce faite dans un article de blog sur son site Web a noté que sa décision se résume à plusieurs points positifs qu’ils ont vus provenant des cycles financiers américains.

Bitstamp a déclaré qu’il donnait la priorité au marché américain, car il avait enregistré une augmentation de 570% du nombre de nouveaux clients au cours des quatre premiers mois de 2021, contrairement à la même période en 2020.

Les actifs sous gestion (AUM) des clients américains ont également augmenté de 281% au premier trimestre et une augmentation de 325% de l’utilisation de ses applications mobiles aux États-Unis.

En ce qui concerne les activités des clients américains (transactions, dépôts), Bitstamp a déclaré que cette mesure avait bondi mensuellement de 348% en 2021 par rapport à la même période l’année dernière.

Pour consolider davantage sa place sur le marché américain, Bitstamp lancera une campagne de marketing à grande échelle pour éduquer les investisseurs de détail dans le pays sur les avantages potentiels liés à la possession de crypto-monnaies.

La campagne de Bitstamp s’appellera «Pour tous les moyens dont nous faisons preuve en crypto». La campagne jouera également un rôle crucial pour rehausser son profil mondial en tant que principal échange de crypto-monnaie.

Le PDG de Bitstamp, Julian Sawyer, décrit la crypto comme l’un des segments à la croissance la plus rapide du monde financier.

Sawyer était l’ancien directeur général de Gemini pour l’Europe.

Sawyer a déclaré que Bitstamp avait pour objectif ambitieux de devenir un leader sur un marché hautement concurrentiel, comme les États-Unis.

Il a également déclaré que la croissance à trois chiffres indiquait clairement que les investisseurs américains souhaitaient accéder à leurs services.

Bitstamp s’est soigneusement positionné pour l’avalanche de crypto après avoir nommé Sawyer en tant que nouveau PDG en octobre de l’année dernière. Il a également fait appel au directeur financier de Barclay et ancien vétéran d’Amazon, Stephen Ballpark, à la tête de son unité financière, tandis que Sameer Dubey a été nommé responsable des opérations de la bourse.

Mais ce n’est pas tout. Bitstamp dit qu’il augmentera également son équipe de support client de 50% cette année.

Record américain impressionnant de Bitstamp

Bitstamp a déclaré qu’il continuerait de se concentrer sur une vitesse de négociation optimale en traitant des ordres de négociation importants sans affecter le prix des actifs numériques.

Il a également souligné qu’il s’agissait de l’un des 5 principaux échanges cryptographiques mondialement reconnus pour les transactions à gros volume, car il traitait plus de 28 milliards de dollars de transactions mensuelles. Parallèlement à cela, il a un total de 11 milliards de dollars d’actifs sous gestion, le marché américain contribuant à 11% à ce rendement remarquable.

Pour ajouter plus de lauriers à sa réalisation, Bitstamp a collaboré avec Silvergate Bank pour lancer le levier SEN de Silvergate. L’instrument financier axé sur les investisseurs institutionnels permet aux traders d’investir dans n’importe quel actif avec un effet de levier garanti par Bitcoin ou en dollars américains.

Selon Bitstamp, ce partenariat a jusqu’à présent généré plus de 50 millions de dollars de prêts et pourrait probablement lever plus de 250 millions de dollars avant la fin de l’année.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.