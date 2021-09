Bitswarm : une place de marché pour les graines de torrent construites sur le réseau Lightning

J’ai vu le pitch original d’impervious.ai que ces gars ont fait. Cela a l’air plutôt cool, et ces gars-là devraient être applaudis pour avoir fait des expériences à coup sûr.

Je pense qu’un outil comme celui-ci est puissant car monétiser quelque chose comme BitTorrent le légitimera enfin correctement. Certaines personnes utilisent BitTorrent, et le réseau a remporté la bataille “Je ne suis pas illégal”, mais il n’a pas gagné la bataille “Mes utilisateurs ne sont pas des criminels” IMO. Imaginez qu’au lieu d’une relation client-serveur, nous nous appuyions simplement sur des hachages de fichiers et bittorrent sans graines. Applications, fournisseurs de services, fournisseurs de contenu, tout le monde peut renoncer à l’URL et utiliser à la place des liens magnétiques pour fournir les fichiers et le contenu qu’ils souhaitent servir aux utilisateurs et les fournisseurs de contenu sauront que leur contenu ne sera pas indisponible car ils paient pour le service pour l’avoir ensemencé et disponible.

Les pièces que je ne reçois pas sont :

– Que fait exactement impervious.ai ici ? AFAIK, il achemine simplement les messages via des paiements éclair pour garantir que le trafic e2e entre les créateurs de contenu et les semeurs est privé et non censurable… Mais TOR le fait aussi. Lightning n’est pas plus fiable que TOR à ma connaissance, mais ce sera peut-être dû à des incitations.

– Comment sait-on qu’Alice n’escroque pas Bob ? Où sont les preuves qu’un téléchargement a eu lieu ? Autant que je sache, il s’agit d’un système basé sur la confiance qui repose sur de bons acteurs. Ils ont mentionné les tours de guet (ou les trackers), donc cela peut être quelque chose à surveiller.

Ce ne sont pas de petites questions, impervious.ai a organisé un hackathon pour que les gens fassent quelque chose sur leur plate-forme “parce qu’ils le peuvent”, mais combien de cela peut-il être fait sans impervious et un meilleur système émergerait-il sans qu’ils fonctionnent toujours sur Bitcoin ?