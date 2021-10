Yusuf/Chat Stevens a sorti le nouveau single « Bitterblue² », une version nouvellement enregistrée du morceau de son album de 1971 Teaser and The Firecat. Il figurera sur l’édition Super Deluxe Box Set de ce classique, être libéré le 12 novembre.

Cinquante ans plus tard, la nouvelle interprétation de la chanson fait travailler à nouveau Yusuf avec le producteur de l’album original, Paul Samwell-Smith, et le guitariste de longue date Alun Davies. L’enregistrement maintient l’élan de l’original dans ses guitares acoustiques rythmiques et entraînantes et, avec le célèbre auteur-compositeur-interprète prenant maintenant la voix une octave plus bas, « Bitterblue² » assume une nouvelle gravité, sagesse et conviction.

Des paroles telles que « J’ai couru depuis longtemps/Summer’s come and gone/Drifting under the dream clouds/Past the broken sun » prennent maintenant un sens de la réflexion sur les changements et les progressions dans la propre vie de Yusuf, et ses efforts immuables pour rendre le monde meilleur.

La narration de la chanson raconte l’histoire d’un voyageur, blessé, légèrement amer et meurtri par les épreuves de la vie, s’efforçant de retrouver l’éternel espoir de la jeunesse tout en acceptant la progression dans la prochaine vie. Les paroles dégagent le sentiment de transmettre la lanterne de la sagesse aux nouvelles générations qui garderont la flamme vivante. Vous pouvez entendre la nouvelle version du morceau ci-dessous.

Teaser and the Firecat est le troisième LP de Cat Stevens pour Island Records, sur A&M aux États-Unis. C’est le disque qui l’a élevé au statut de superstar, avec des tubes emblématiques tels que « Moonshadow », « Peace Train » et « Le matin est brisé. » Au cours des années suivantes, l’album a été apprécié par le fait que « The Wind » a été présenté dans Rushmore de Wes Anderson et dans Almost Famous de Cameron Crowe.

La nouvelle édition Super Deluxe de Teaser and the Firecat est présentée dans une nouvelle version des illustrations originales de Yusuf, et comprend 41 pistes audio inédites et 21 performances vidéo en direct sur disque pour la première fois, parmi un CD et un LP complets de démos en studio et mélanges alternatifs. Il comprend également une réplique à couverture souple de 44 pages et 12 pouces du livre nommé d’après l’album, écrit à la main et illustré par Yusuf en 1972, et maintenant avec du texte en 10 langues ; et un livre d’essais de 12 pouces à couverture rigide de 108 pages, ainsi que de nombreuses autres raretés sur 4CD, Blu-Ray, 2 LP et vinyle 7 pouces.

La nouvelle édition, présentée dans une boîte rigide à clapet, est la dernière d’une série de coffrets étendus de l’œuvre de Stevens, comprenant jusqu’à présent Back To Earth et Mona Bone Jakon. Les décors augmentés sont directement impliqués et dirigés par Yusuf et son fils Yoriyos, qui les organisent et les conçoivent chacun.

l'édition Super Deluxe 50e anniversaire de Teaser and the Firecat, qui sortira le 12 novembre.