‘Bittersweet Birthday’ amène Bullet Hell Adventure à changer en 2022

Le développeur World Eater Games et l’éditeur Pineapple Works ont annoncé que leur jeu d’action-aventure hybride Anniversaire doux-amer sortira sur Nintendo Switch au quatrième trimestre 2022.

La nouvelle vient tout juste d’une campagne de financement participatif réussie d’Indiegogo. Le jeu, qui présente de jolis graphismes en pixel art, voit les joueurs tenter de découvrir l’histoire d’origine d’un mystérieux assassin silencieux alors qu’ils sont guidés à travers un monde inconnu par une voix étrange et une multitude de compagnons excentriques.

Le gameplay de Bittersweet Birthday implique un mélange intéressant de combats infernaux et d’exploration d’aventures et, selon le communiqué de presse officiel, chaque rencontre avec des ennemis ici se transformera en une situation de combat unique. Comparant leur jeu à Undertale, Deltarune et Zero Escape (pas de pression là-bas, alors), le texte de présentation des relations publiques donne plus de détails sur ce à quoi exactement les joueurs peuvent s’attendre lorsque celui-ci frappera Switch à la fin de l’année prochaine:

– Une histoire de mystère, portée par des personnages attachants !

– Explorez un village animé avec des habitants sympathiques et leurs quêtes imbriquées !

– De mignons personnages pixel-art 2D sur des arrière-plans magnifiquement dessinés !

– Personnalisez votre style de combat pour ajuster la difficulté du jeu !

– Plusieurs objets de collection, objets échangeables et mini-jeux !

Pour plus d’informations, des captures d’écran et des pannes de la mécanique de celui-ci, vous devez absolument vous rendre sur la page IndieGoGo du jeu, qui regorge de détails juteux.

Avez-vous hâte de vous lancer dans une action d’enfer de balle d’anniversaire l’hiver prochain? Faites le nous savoir dans les commentaires!