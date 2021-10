BitTitan, une start-up de migration vers le cloud dans la région de Seattle, rachetée par la société de logiciels B2B Idera

Geeman Yip, fondateur et PDG de BitTitan. (Photo . / Kevin Lisota)

BitTitan, un fournisseur de services cloud de la région de Seattle, a été acquis par Idera, une société basée à Austin qui gère un portefeuille de marques de logiciels B2B. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

Fondé en 2007, BitTitan vend aux fournisseurs de services informatiques, aux revendeurs à valeur ajoutée et aux intégrateurs de systèmes, les aidant à migrer vers le cloud via son produit MigrationWiz. Elle vend également Voleer, une plate-forme d’automatisation des services informatiques.

La société a enregistré une croissance des revenus à deux chiffres l’année dernière avec l’accélération de l’adoption du cloud au milieu de la pandémie. Il est en concurrence avec Dell, Amazon, Google, Microsoft et autres.

BitTitan rejoindra l’unité commerciale Data Tools d’Idera qui comprend des marques telles que IDERA, AquaFold, Qubole, Webyog et WhereScape.

Le fondateur et PDG de BitTitan, Geeman Yip, a lancé l’entreprise pendant près d’une décennie avant de lever un tour de 15 millions de dollars en juin 2016. La startup a levé un capital de croissance auprès de Vistara Capital Partners en 2019. BitTitan, classé n ° 49 sur la liste . 200 des meilleurs du nord-ouest du Pacifique. startups, a remporté le prix Next Tech Titan aux . Awards en 2017.

Plus tôt cette année, BitTitan a acquis Perspectium, une entreprise de 75 personnes qui aide les entreprises à gérer leurs données sur ServiceNow.

Les transactions mondiales de fusions et acquisitions approchent des records cette année, en partie à cause du financement bon marché et des acquisitions de SPAC.