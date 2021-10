BitTorrent annonce les trois premiers gagnants menant à un grand prix de 10 millions de BTT

San Francisco, Californie, 10 octobre 2021,

BitTorrent, un leader des protocoles et produits peer-to-peer, a annoncé les gagnants du premier tour du Golden Wallet Sweepstakes – un nouveau programme d’incitation conçu pour récompenser les membres de la communauté et susciter plus d’engagement.

Eray Özgen, un résident de Turquie, a reçu le million de BTT lors du premier tirage hebdomadaire. Özgen, qui possède une société de production cinématographique avec son frère, a déclaré qu’il prévoyait d’investir une partie de ce prix dans des projets de la Fondation TRON (jetons et pièces).

Le gagnant du concours de la semaine 2 était Clark Michael Gaya. Le citoyen philippin de 34 ans travaille comme monteur mécanicien sur des navires. En attendant sa prochaine affectation sur un yacht à passagers en France, Gaya prévoit de retarder et de conserver le million de BTT qu’il a gagné car il anticipe que le jeton natif de BitTorrent s’apprécie.

Ben Huggins était le dernier des gagnants. « L’argent est une aubaine très importante pour moi. Je n’ai jamais vraiment eu d’argent décent dans ma vie, donc ce prix m’aiderait à rembourser la quasi-totalité de mes dettes non-étudiantes et de mon prêt automobile. Sans ce stress, je peux participer à un bootcamp de codage et enfin faire mes premiers pas dans le génie logiciel.

En particulier, les participants sont tenus de télécharger et d’installer toute application gratuite ou payante du sponsor contenant un portefeuille BitTorrent Speed. Ensuite, les participants peuvent activer le Golden Wallet Incentive en suivant les étapes décrites lors du premier lancement de BitTorrent Speed.

Les participants au programme d’incitation – qui activent le portefeuille Speed ​​​​- peuvent booster leurs récompenses. Ils bénéficieront d’avantages supplémentaires, notamment des vitesses de téléchargement plus rapides tout en recevant des récompenses sous forme de jetons BitTorrent (BTT).

Aucun achat, frais d’inscription ou obligation n’est nécessaire pour participer au tirage au sort ou gagner. Les participants peuvent également s’inscrire par courriel. De plus, les clients torrent éligibles au concours peuvent être téléchargés ici : µTorrent Classic, µTorrent Web, BitTorrent Classic, BitTorrent Web.

Le grand gagnant de 10 millions de BTT n’a pas encore été sélectionné. Les participants peuvent s’inscrire jusqu’au 11 octobre à 15 h 59 HNP. Vous pouvez trouver plus de détails sur le concours Golden Wallet ici.

À propos de BitTorrent

Fondé en 2004, BitTorrent est l’un des plus grands réseaux peer-to-peer décentralisés au monde, avec près de 100 millions d’utilisateurs actifs qui génèrent 22% du trafic en amont et 3% du trafic en aval dans le monde. Pionnier des services décentralisés, BitTorrent compte près de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois. L’écosystème TRON a gagné en popularité ces dernières années, avec plus de 52 millions d’utilisateurs sur la blockchain et plus de 2,3 milliards de transactions.

