BitTorrent (BTT) lance la chaîne BitTorrent (BTTC), arrivera-t-elle bientôt sur la Lune ?

Les actifs de la blockchain TRON ont dépassé les 50 milliards de dollars.

BitTorrent possède le plus grand protocole de partage de fichiers avec plus de 100 millions d’utilisateurs.

TRON, un système d’exploitation basé sur la blockchain, et BitTorrent ont lancé BitTorrent Chain (BTTC). C’est la première entreprise inter-chaînes de TRON et BitTorrents, inaugurant une nouvelle ère !

En seulement trois ans, TRON est devenu un réseau qui traite plus de 10 milliards de dollars de transactions en moyenne par jour, rivalisant avec Ethereum en tant que technologie de blockchain de couche 1 compétitive. Les actifs de la blockchain TRON ont dépassé les 50 milliards de dollars, tandis que les programmes financiers décentralisés de TRON ont dépassé les 10 milliards de dollars. Ces réalisations ont fait naître les espoirs de Justin Sun pour l’avenir du protocole TRON.

Pendant ce temps, BTTC est une solution de couche 2 intégrée au protocole TRON. Selon Justin Sun, le fondateur de TRON, la couche 1 du protocole TRON se concentrera sur la fourniture de services de règlement sûrs et rapides à des coûts réduits pour les institutions financières, les actifs cryptographiques et la finance décentralisée.

Sécurité des actifs pour tous les utilisateurs de la chaîne BitTorrent

Le nouveau pont à chaînes croisées BitTorrent Chain protège non seulement contre les agressions, mais résout également les exigences urgentes spécifiques dans ce domaine. En outre, il offre des frais de traitement moins chers et des transactions plus rapides en augmentant le débit de la chaîne primaire et le TPS.

Pendant ce temps, les développeurs peuvent créer des applications à l’aide de BitTorrent Chain plus rapidement et moins cher. De plus, BitTorrent Chain offre une transparence totale de tous les nœuds et comptes de garde et une traçabilité complète des transactions. Ces fonctionnalités garantissent la sécurité des actifs pour tous les utilisateurs de BitTorrent Chain.

Actuellement, BitTorrent possède le plus grand protocole de partage de fichiers avec plus de 100 millions d’utilisateurs. La Fondation TRON a acheté la plate-forme en 2018, mais le projet n’a pu commencer qu’en 2019. BTT Price a clôturé l’année 2020 à 0,0002 $. Le prix a augmenté progressivement par la suite. BitTorrent a reçu une bonne aide de la part de nombreuses organisations. Le prix est passé de 0,0005 $ à 0,0129 $ à la mi-février avant de chuter à 0,0005 $.

À la fin du mois de juillet, la crypto-monnaie s’était rétablie à 0,002849 $. Le mois d’août a commencé par une hausse des prix positive, atteignant 0,004829 $. Selon CoinMarketCap, le prix BitTorrent est aujourd’hui de 0,003485 USD avec un volume de négociation sur 24 heures de 441 144 572 USD.

BitTorrent est une crypto-monnaie prometteuse qui permet aux investisseurs d’entrer rapidement dans l’industrie lucrative de la crypto. Il continuera également à améliorer les performances générales de sa plate-forme, conduisant à un marché plus large pour sa crypto. Les analystes du marché sont convaincus que la tendance à la hausse du BTT se poursuivrait en 2021 et atteindrait bientôt la lune.