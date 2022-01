BitTorrent crée une économie symbolique mais ses perspectives sont troubles

Les gens qui ne connaissent pas la crypto-monnaie BitTorrent (CCC :BTT-USD) ont probablement au moins un certain souvenir du nom. Il s’agit d’un protocole peer-to-peer pour le partage de fichiers volumineux et demandés.

Source : Shutterstock

Le principe du protocole est d’abord d’éliminer le besoin d’un serveur centralisé, puis de permettre le transfert de données entre les clients qui utilisent le logiciel.

Les pairs au sein du réseau partagent des données entre eux, et en obtenant plus de données de manière itérative, un utilisateur peut reconstituer un fichier complet. Au début des années 2000, lorsque BitTorrent a fait irruption sur la scène, ce partage signifiait beaucoup de musique et de films. Quiconque était à l’université à cette époque se souvient probablement d’un utilisateur avancé parmi leur entourage.

De nos jours, il comprend également un jeton appelé BitTorrent Token (BTT). Il est connecté au protocole peer-to-peer et mérite d’être compris.

Vitesse des incitations BitTorrent

BitTorrent Speed ​​est une extension du protocole de partage de fichiers BitTorrent qui est toujours disponible pour les clients Windows et Mac. Fondamentalement, les utilisateurs de BitTorrent qui souhaitent obtenir des récompenses cryptographiques pour le partage de fichiers peuvent désormais utiliser BitTorrent Speed.

Il semble que tous les utilisateurs auront accès à BTT, qu’ils envisagent ou non de l’utiliser. Comme indiqué sur son site Web, « lors du téléchargement ou de la mise à niveau vers la dernière version de µTorrent Classic pour Windows, ou BitTorrent ou µTorrent Web, un portefeuille de crypto-monnaie numérique et un solde de jetons BTT seront automatiquement activés. »

BTT est offert à d’autres utilisateurs pour des vitesses plus rapides. Ainsi, les utilisateurs utilisent passivement BitTorrent comme ils l’ont toujours fait. En retour, ils peuvent gagner des BTT. Essentiellement, l’avantage de BTT est qu’il incite les nœuds à offrir un transfert de données plus rapide via BitTorrent via les récompenses BTT.

Il est assez clair que cela permet aux détenteurs de pouvoir de gagner potentiellement une bonne quantité de BTT. À l’heure actuelle, BTT vaut environ 0,0028 $. Ce n’est pas beaucoup d’argent, mais on pourrait faire valoir que ceux qui offrent les vitesses les plus rapides seront généreusement récompensés.

Tout est question d’échelle

Ceux qui peuvent le mieux capturer et utiliser le milliard d’utilisateurs et plus de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels de BitTorrent peuvent capitaliser. Il est également noté dans un livre blanc de 2019 que BitTorrent voit environ 1 million de nouvelles installations par jour.

Ces nouvelles installations sont désormais automatiquement dotées d’un portefeuille crypto et d’un solde BTT. Encore une fois, cela offre une excellente opportunité aux nœuds les plus rapides de capitaliser au sein du réseau BitTorrent.

Au fil du temps, BTT peut alors devenir plus précieux. Cela se produira théoriquement à mesure que les utilisateurs seront plus disposés à dépenser plus de BTT pour des téléchargements plus rapides. C’est une sorte de cycle économique vertueux qui conduit à de plus grandes récompenses – de plus grandes quantités de BTT plus précieux pour le partage de données – et des téléchargements plus rapides pour ce BTT.

L’un des aspects positifs de BitTorrent Speed ​​est que BTT est largué aux utilisateurs. Cela signifie qu’ils commencent avec un petit solde initial. Ce BTT peut être utilisé pour enchérir sur n’importe quelle donnée que l’utilisateur souhaite obtenir plus rapidement.

Cependant, les enchères sont automatisées et les clients des utilisateurs enchérissent vers et depuis leur solde de jetons en leur nom. À l’avenir, les tarifs de la bande passante seront affinés, ce qui déterminera un tarif du marché.

L’essentiel sur BitTorrent

En son cœur, BitTorrent Speed ​​et le BitTorrent Token agissent comme de simples mécanismes économiques. Leur principe est assez simple : recevoir une récompense pour avoir fait quelque chose plus rapidement.

Je doute cependant que les investisseurs soient extrêmement enthousiasmés par BTT. Il semble que ceux qui en bénéficieront le plus soient ceux qui participent déjà le plus au réseau. Je ne peux pas imaginer un scénario dans lequel les gens décident soudainement de partager le pouvoir sur BitTorrent dans le but exprès de recevoir BTT.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Alex Sirois est un contributeur indépendant à InvestorPlace dont le style d’investissement personnel en actions est axé sur des sélections d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui créent de la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.-