BitTorrent est un Altcoin avec le potentiel d’exploser en 2021

BitTorrent (CCC:BTT-USD) est connu de ses utilisateurs comme un réseau peer-to-peer fournissant des services de partage de fichiers. Cependant, seule une petite proportion de ses utilisateurs saurait qu’il s’agit également de l’une des crypto-monnaies les plus populaires du marché. C’est l’un des altcoins les plus performants de l’industrie, avec une croissance de plus de 2500% au cours des 12 derniers mois. Les experts du secteur sont optimistes quant à son potentiel en 2021 et s’attendent à ce que BTT poursuive sa course spectaculaire cette année.

Source: Shutterstock

Pendant des années, l’entreprise a eu du mal à monétiser son service extrêmement populaire. Cependant, tout cela a changé depuis l’acquisition de BitTorrent par le Fondation Tron.

Les nouveaux propriétaires ont introduit une crypto du même nom pour étendre son protocole et inciter les participants du réseau. La pièce BTT est destinée aux personnes ayant besoin de vitesses de téléchargement et de téléchargement plus rapides et d’autres services qui, autrement, ne leur seraient pas disponibles en tant qu’utilisateurs gratuits. Le système améliore finalement la qualité de service et jette les bases de la croissance future de la plate-forme.

Économie, conception et fonctionnalités de la crypto

L’offre de BTT est limitée à 990 milliards de jetons et sa distribution a commencé début 2019. D’autres pièces seront débloquées en 2028 par la Fondation BitTorrent. 19% de tous les jetons sont attribuables à l’équipe BitTorrent et à sa fondation, tandis que la Fondation Tron obtient 20%. L’écosystème des pièces a reçu environ 19,9% des jetons et les autres partenariats n’obtiennent que 4% de l’offre.

BTT est un jeton cryptographique TRC-10 sur le protocole Tron. L’écosystème permet essentiellement à ses utilisateurs d’agir soit en tant que demandeurs de services, soit en tant que fournisseurs. Il s’agit essentiellement d’un système incitatif au sein de la dynamique de la plateforme.

Les transactions se produisent une fois que le fournisseur de services reçoit une offre d’un demandeur. Ce processus lance ce qu’on appelle un canal de paiement sur un grand livre et commence la transaction entre les parties. Le processus implique des mesures de vérification à chaque étape du processus jusqu’à ce que le demandeur confirme que la transaction est terminée.

Performance et prévision des prix

BitTorrent a été difficile pour la plupart. Il a eu du mal à créer un élan en 2019 et 2020, mais a considérablement décollé depuis le début de l’année. La volatilité reste élevée, mais la performance de BTT reste solide au cours des deux derniers mois.

Il existe des prévisions de prix variées pour le BTT à ce stade, dont la plupart indiquent une augmentation substantielle de son prix par rapport aux niveaux actuels.

Les analystes de Digitalcoin estiment que le BTT vaudra environ 1 centime cette année. De plus, ils s’attendent à une augmentation de son prix chaque année jusqu’en 2028 au moins. Selon les experts de Trading Beasts, le prix de BTT devrait augmenter de manière significative cette année. Ils prévoient également qu’il clôturera l’année à environ 1 cent en moyenne et s’attendent à une croissance appréciable chaque mois après mai. Les analystes du site Web Coinpedia ont une très bonne prédiction du prix du BTT; ils croient qu’il a le potentiel de valoir 1 $ d’ici la fin de cette année et pourrait peut-être atteindre la barre des 3 $ d’ici 2022.

Dernier mot sur BitTorrent

BitTorrent est l’un des altcoins les plus prometteurs du marché, qui offre aux investisseurs une entrée en douceur sur le marché lucratif de la crypto. De plus, il continuera à améliorer les performances globales de sa plate-forme, ce qui conduira à un marché plus important pour sa crypto. Les analystes prévoient une course haussière pour la majeure partie de l’année et au-delà. Par conséquent, il est conseillé d’investir dans BitTorrent et de récolter les gains dans les mois à venir.

A la date de publication, Muslim Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des stocks technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université Oxford Brookes.