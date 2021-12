BitTorrent gagne 46% au milieu du lancement prévu du réseau principal

Le token BitTorrent (BTT/USD) s’impose actuellement comme l’un des tokens les plus performants du marché. Le jeton a réalisé d’énormes bénéfices au cours des dernières 24 heures, et cela est dû au lancement très attendu du réseau principal.

Le lancement du réseau principal BitTorrent devrait avoir lieu le 12 décembre, et avec seulement quelques jours, le jeton BTT réagit à l’intérêt accru.

Lancement du réseau principal BitTorrent

BitTorrent est un protocole inter-chaînes qui passe par un consensus de preuve de participation (PoS). Le protocole présente des fonctionnalités interopérables qui lui permettent d’interagir avec d’autres blockchains telles que Ethereum, Binance Smart Chain et Tron.

Les développeurs de BitTorrent ont maintenant déclaré que le lancement du jeton sur le réseau principal prévu pour le 12 décembre implémenterait le changement de nom BTT. Les développeurs, les bourses et les portefeuilles fonctionnant sur la blockchain sont invités à terminer le processus de redénomination et d’échange dans les 30 jours.

Le lancement du réseau principal s’accompagnera de quelques changements pour le jeton BTT car il sera renommé et échangé avec de nouveaux jetons BTT dans un rapport de 1: 1000. De plus, l’offre de jetons passera à 990 milliards.

Les nouveaux tokens conserveront le nom BTT, tandis que les anciens tokens seront renommés BTTOLD, montrant qu’il s’agira des anciens tokens BTT après le lancement.

De plus, les jetons BTT seront mis à niveau vers TRC20 à partir de TRC10, tandis que de nouveaux jetons BTT seront émis en tant que jetons TRC20 sur le réseau principal de TRN. « Les nouveaux jetons BTT seront appliqués dans l’écosystème de la chaîne BitTorrent, qui sera bientôt disponible », indique l’annonce.

L’annonce ajoute également que,

Après la mise en ligne du réseau principal BitTorrent Chain, BTTOLD et BTT coexisteront pendant un certain temps. Les contrats d’échange des anciens tokens contre les nouveaux seront effectifs de manière permanente et les utilisateurs pourront les échanger à tout moment. Les bourses qui ne prennent pas actuellement en charge la redénomination peuvent continuer à prendre en charge la bourse BTTOLD.

Alors que les nouveaux jetons BTT seront le nouveau jeton utilitaire pour le réseau BitTorrent, le protocole indiquait que les jetons BTTOLD conserveraient leur cas d’utilisation.

BTT fait une grosse augmentation de prix

Sur le marché des crypto-monnaies, les nouvelles concernant les développements sur une blockchain contribuent généralement aux gains sur le jeton sous-jacent. Cela s’est produit avec le jeton BTT, qui est actuellement l’une des crypto-monnaies les plus performantes du marché.

Les données de CoinGecko montrent que le jeton BTT a gagné plus de 46% au cours des dernières 24 heures. Au moment d’écrire ces lignes, le BTT se négociait à 0,00354 $. Cependant, il n’a pas encore atteint un nouveau sommet historique de plus de 0,0135 $. Cet ATH a été atteint pour la dernière fois en avril, lorsque le marché était à son apogée.

Après les gains sur 24 heures, la capitalisation boursière de BTT a également augmenté de manière significative, le jeton consacrant le 54e plus grand jeton ayant une capitalisation boursière de plus de 3,2 milliards de dollars US. Au moment de la rédaction, ses volumes de transactions dépassaient 2,8 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des crypto-monnaies les plus négociées au cours des dernières 24 heures.

Les gains de BTT au cours des dernières 24 heures surviennent également lorsque Bitcoin et Ethereum réalisent de légers gains après la crise du week-end. BTC et ETH se négociaient à environ 51 000 $ et 4 300 $ au moment de la rédaction.

Le post BitTorrent gagne 46% au milieu du lancement prévu du réseau principal est apparu en premier sur Invezz.