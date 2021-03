BitTorrent grimpe de 30% pour atteindre un nouveau record historique, une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars: qu’est-ce qui se cache derrière le rallye?

BitTorrent (BTT), le jeton natif du populaire protocole de partage de fichiers peer-to-peer BitTorrent, a bondi de près de 30% au cours des dernières 24 heures.

Le rallye a porté la valorisation de BTT à plus de 5,2 milliards de dollars, ce qui en fait la 24e crypto-monnaie la plus précieuse en termes de capitalisation boursière. Ce qui est plus impressionnant, la valeur du jeton a plus que décuplé au cours des deux derniers mois.

Tableau des prix BTT / USDT sur 4 heures (Binance). Source: TradingView.com

Y a-t-il un catalyseur derrière le rallye BTT?

Il n’y a pas eu de catalyseur fondamental clair derrière le rallye BTT à ce jour. Néanmoins, le jeton a démontré une forte dynamique technique depuis qu’il a grimpé de près de 120% en une semaine à la mi-mars.

Depuis lors, le volume de BTT n’a cessé d’augmenter, ce qui lui a permis de prendre plus d’élan alors qu’il dépassait son niveau record.

Cependant, plusieurs facteurs auraient pu stimuler le BTT au cours des derniers jours, à savoir le pari sur Poloniex, les achats très médiatisés de NFT par le fondateur de TRON, Justin Sun, et la montée du sentiment sur les médias sociaux.

Le 25 mars, Poloniex Exchange, qui a été acquis par un consortium d’acheteurs dont Justin Sun, dont Cointelegraph avait précédemment rapporté, a annoncé un pari en échange avec BTT.

#Jouer sur #Poloniex vous offre un moyen simplifié de gagner des récompenses en déposant et en détenant des actifs sur votre compte! Gagnez des récompenses de jalonnement pour:

$ ATOM

$ BTT

$ TRX

$ GAGNER

$ TEND Découvrez-le https://t.co/6fmITUa6Mm – Poloniex Exchange (@Poloniex) 25 mars 2021

L’annonce de jalonnement de Poloniex aurait pu ajouter à la demande des acheteurs pour BTT, car les utilisateurs pourraient gagner des récompenses en achetant et en jalonnant BTT. L’échange a déclaré:

«Avec le jalonnement Poloniex, les clients gagnent des récompenses tout en conservant la flexibilité nécessaire pour échanger, déposer et retirer à tout moment. Parallèlement à cette flexibilité, les clients peuvent continuer à gagner des récompenses de jalonnement jusqu’au moment où ils décident d’échanger leurs fonds contre un actif différent. . «

De plus, BitTorrent a poussé le récit de Sun en achetant des NFT de haut niveau ces derniers temps.

Le 29 mars, BitTorrent a tweeté:

« Justin Sun a annoncé la création officielle du #JUST NFT Fund et le plan pour embaucher un artiste de haut niveau en tant que conseiller en chef NFT de JUST #NFT Fund. Rejoignez-nous maintenant dans la merveilleuse aventure naviguée par JUST #NFT! »

Étant donné que le BTT fait partie de l’écosystème Tron, le sentiment positif autour des NFT et la concentration de Sun sur le marché des NFT peuvent avoir eu un effet positif sur la valeur du BTT.

Pics de sentiment sur les réseaux sociaux

Enfin, le score de sentiment quotidien par rapport au volume de tweet de BTT a bondi de 377% à partir du 30 mars, juste avant que le prix du BTT ne commence à remonter.

Score de sentiment quotidien BTT par rapport au volume de tweet. Source: La cravate

Ainsi, le nouveau record historique de BTT semble être le résultat d’une cassure technique, non seulement motivée par une forte dynamique des médias sociaux, mais aussi par le rebond du prix du Bitcoin ainsi que des altcoins à tous les niveaux.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, la domination du marché de Bitcoin est tombée en dessous de 60% tandis que la capitalisation boursière totale des altcoins a atteint un nouveau record de 855 milliards de dollars le 31 mars.